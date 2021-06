Entregaron por error el cuerpo de mujer fallecida a otra familia, que lo cremó

La Justicia de Santa Fe investiga la entrega por error del cadáver de una mujer a una familia que no era la suya. Al no advertir la situación, quienes recibieron el cuerpo decidieron cremarlo.El insólito episodio ocurrió en la localidad de Santo Tomé, en el Gran Santa Fe. María Eugenia Bitti, de 64 años, se descompensó y fue ingresada en un sanatorio de esa ciudad el sábado. Un cuadro de peritonitis obligó a una intervención quirúrgica.El lunes falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio, de acuerdo a lo que constataron sus hijos al solicitar el acta de defunción.Por protocolo, al ser ingresada al centro médico, se le realizó a la mujer un hisopado que dio negativo y una PCR del que, según le informaron a sus familiares, tendrían el resultado en los días siguientes.Sin embargo, al intentar retirar el cuerpo los hijos fueron informados que no se encontraba en el sanatorio.Tras presentar la denuncia en la comisaría, y luego de realizar distintas averiguaciones e insistir con los reclamos, supieron que se lo habían entregado a otra familia oriunda de San Carlos -distante a unos 40 kilómetros- quienes, al desconocer el error, decidieron cremarlo.Javier y Marianela Galassi, los hijos de Bitti, realizaron el lunes los trámites en una cochería para realizar el velatorio de su madre. Lo harían entre las 19 y las 20.Sin embargo, los empleados de la funeraria fueron notificados por el Sanatorio Servicios Médicos que no era posible retirar el cuerpo de la mujer fallecida que estaba rotulado con su nombre y apellido y que, entre las causas del fallecimiento, citaba la covid-19.Los hijos se presentaron en el sanatorio para reclamar explicaciones. Presentaron el acta de defunción donde no había referencias sobre el coronavirus. Ni siquiera algún dato que abriera dudas a la espera del resultado de la PCR.Con el acta de defunción como comprobante respaldatorio, volvieron a la casa velatoria para insistir en que se fuera a retirar el cuerpo. Fue cuando se intentó cumplir con ese pedido que en el sanatorio advirtieron que no tenía el cuerpo de Bitti.“Nos llamaron para decirnos que el cuerpo no estaba ahí, que no encontraban el cuerpo de ella. Mi hermano entró a la morgue y corroboró que no era el cuerpo de ella el que estaba ahí. Fue a la comisaría, hizo la denuncia y por averiguaciones nos enteramos que el cuerpo de mi mamá había sido trasladado a San Carlos y había sido cremado”, contó a Aire de Santa Fe Marianela Galassi, la hija de la mujer fallecida.La familia denuncia, además, que les pidieron esperar por el resultado de la PCR hasta las 15 -finalmente dio resultado negativo-, pero que a las 13 el cuerpo de su madre ya había sido cremado por la otra familia como parte del error.“Queríamos velarla, teníamos derecho. Ella no tenía Covid. Iba a ser a cajón abierto. Queremos saber qué pasó. Ahora está actuando la fiscal, pero nos queda la duda de si las cenizas que vamos a retirar son las de mi mamá. Por ahora no tenemos las cenizas y el cuerpo de la otra señora acá”, planteó Marianela.“Acá hay responsables. Tanto del servicio médico como de la cochería que se llevó a mi madre sin chequear que fuera ella”, comentó Javier Galassi, hijo de Bitti. La fiscalía reclamó como primera medida la historia clínica de ambas mujeres para avanzar en la investigación. Fuente: (Clarín)