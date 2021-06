Video: “El varón también tiene una implicancia muy importante en la infertilidad”

Junio es el mes internacional del cuidado de la fertilidad. La infertilidad es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud que afecta a aquellas parejas que no consiguen concebir naturalmente tras 1 año de relaciones sexuales frecuentes sin utilizar métodos anticonceptivos.



La Dra. Mercedes Cabrera, tocoginecóloga, habló en el programa Entrevistas de Elonce TV y explicó que el trastorno de la fertilidad es la imposibilidad de concebir. “La mujer tiene un período fértil que es muy corto, muchas veces por la actividad laboral o el stress no tienen en cuenta esto y llegan al consultorio angustiadas, pero muchas veces es cuestión de sincronizar los ciclos en el momento adecuado; por eso no todo paciente que tiene esta inquietud termina en un tratamiento”.



La infertilidad “afecta todos los aspectos, por eso es muy difícil abordarlo de manera solo; se trabaja en equipo y se piensa al paciente como un todo y no como un problema”.



En tal sentido, destacó la necesidad de reforzar la importancia de lo que es la fertilidad, el cuidado, preservación y cuando hay problema abordarlo de manera completa.



“Antes se creía que en la infertilidad la principal causa la mujer y hoy se demostró que el varón también tiene una implicancia muy importante, por lo tanto las causas son casi equiparables: hay un 40 por ciento de factor masculino, y un 40 o 50 por ciento de un factor femenino y queda un pequeño porcentaje para ese grupo de pacientes que se los denomina ESCA (esterilidad sin causa aparente), que es cuando a partir de los estudios no surge una causa que justifique la ausencia de embarazo porque el 80 por ciento la falla está en la fecundación”, explicó Cabrera.



“Respecto al varón hemos visto un aumento muy importante y en la región hay una alteración muy importante de los factores masculinos, creemos que tiene que ver con el uso de pesticidas y trabajos relacionados con el campo”.



Consultada sobre si el coronavirus tiene algún tipo de influencia, la profesional manifestó que “en aquellos pacientes que han tenido covid, el impacto se nota en la calidad del espermograma. El covid, como proceso inflamatorio e infeccioso, tiene incidencia y cuando el varón tiene un cuadro importante con fiebre, puede afectar la movilidad y los parámetros del espermograma”.



Asimismo, la pandemia afectó el acceso a los tratamientos de fertilidad. “Hay pacientes que están esperando hace mucho, y el factor tiempo no es algo que los ayude porque disminuyen sus probabilidades; también ha impactado porque se creía que podía afectar el embarazo, y el impacto que tenía en los pacientes que lo hayan tenido, a lo cual se suma si están vacunados o no”. Señal de alarma “Pasado un año de tener relaciones en la fecha próxima a la ovulación sin haber logrado el embarazo se puede sospechar que existe un problema. En este aspecto, hay que tener en cuenta la edad de la paciente: si tiene más de 35 años sólo se esperan seis meses y si tiene menos de 35 años se espera hasta un año. La edad de la mujer es condicionante para la posibilidad de embarazo, en el caso del hombre no porque produce espermatozoides de manera diaria, pero se sabe que a partir de los 50 cambias las características seminales”, explicó la especialista en fertilidad.



Finalmente, la Dra. Cabrera destacó que actualmente se realizan en el país entre 21.000 y 24.000 tratamientos de alta complejidad, de los cuales el 80 por ciento se hace con gametas propias y después sigue la ovodonación en frecuencia.

De estos procedimientos, nacen alrededor de 5.000 niños al año. Elonce.com