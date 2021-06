Revelan la odisea que vivieron dos jóvenes que estuvieron varios días perdidos

Policiales Hallaron en buen estado a los jóvenes perdidos en la zona del río Gualeguay

En la tarde de este lunes hallaron a dos jóvenes de 26 años, que estaban perdidos desde el jueves pasado, cuando fueron a pescar al río Gualeguay.El comisario Walter Reisenauer confirmó aen la víspera que "fueron encontrados en la zona de Lucas Sud Primera, a más de 10 kilómetros del lugar donde se perdieron".Y este martes, el funcionario policial dio más detalles de la odisea que vivieron ambas personas."La travesía de ellos empezó el jueves pasado, cuando se hicieron llevar, junto a su piragua, con una persona que hace fletes, hasta Paso Blanco que es un brazo del río Gualeguay, que está, desde la ciudad de Villaguay hacia el norte por la ruta provincial 20, que es de ripio y conecta con Federal".Y continuó relatando: "Ellos descargaron la embarcación y la piragua. El primer día pescaron en ese lugar y el viernes salieron aguas abajo porque su intención era llegar, por el río Gualeguay, hasta el puente" que está en inmediaciones de ruta 6 y 18.Reisenauer recordó durante el programadeque "el sábado humo tormentas y mucha lluvia. Tuvieron un percance con la piragua. Por suerte, tenían dentro de un tupper guardados encendedor, teléfono y algunas provisiones que no se mojaron. Por ese motivo pudieron mantener la comunicación y encender fuego para calentarse".Pero el domingo a la tarde, como seguían desorientados, "se comunicaron con la hermana que es de Villaguay, la cual nos dio aviso y empezó el operativo de búsqueda", detalló el comisario.Confirmó que se comunicaron con los jóvenes y "ellos avisaron que estaban bien y daban referencias erróneas, por lo que se los estaba buscando en un lugar que no era el que estaban. Decían que habían pasado unas líneas de alta tensión que están por Lucas Norte. Pero lo que ellos llamaban líneas de alta tensión no eran tales".La búsqueda se llevó adelante con "personal de bomberos voluntarios, comisarías de la zona, Brigada de Abigeato. Las referencias que daban no eran muy claras y como los caminos estaban intransitables, se pidió colaboración al Ejército Argentino, que nos proveyó de dos vehículos cuatro por cuatro", explicó Reisenauer."Por la referencia que dieron caminaron entre 10 y 15 kilómetros. Parte por el monte y otra por caminos de tierra hasta que lograron salir por un camino interno al ripio de la ruta provincial 20 donde fueron encontrados", declaró el jefe de Policía de Villaguay.Los jóvenes "tenían elementos para los cuatro días, pero al perderse algunas provisiones comieron hasta el sábado a la noche. Por el frío se resguardaban con fuego que hacían en el monte, pero como la zona es inhóspita, no hay gente cerca que pudiera observar el fuego".Los mismos "se encontraban bien de salud. Como estaban descalzos tenían algunas lesiones en las plantas de los pies tras haber caminado tanto, además de tener hambre y un poco de frío. El primer funcionario que los encontró los llevó a la comisaría y los abrigó", completó Reisenauer.