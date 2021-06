Algunas provincias comenzaron a aplicar nuevas medidas ante la pandemia

En línea con el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno nacional para mitigar la curva de contagios por coronavirus, varias regiones del país continúan con restricciones preventivas.



Varias provincias adoptaron nuevas medidas en el marco de la pandemia, mientras otras optaron por prorrogar restricciones vigentes, tras un fin de semana de aislamiento estricto en grandes centros urbanos y zonas de "alarma" epidemiológica, en línea con el decreto de necesidad y urgencia dictado por el Gobierno nacional para mitigar la curva de contagios por coronavirus.



Córdoba



En el caso de Córdoba, que alcanzó el 81,8% de ocupación de camas críticas, se inició este lunes un período de dos semanas de restricciones decretadas compatibles con la fase 1, que incluyen la suspensión de clases presenciales.



De este modo, durante el fin de semana se aplicaron las disposiciones restrictivas vigentes del DNU nacional 334/202 y ya desde hoy rigen las anunciadas por el gobernador Juan Schiaretti el pasado viernes, a partir de los elevados índices de casos positivos de Covid-19 que, diariamente, promediaban los 4.500 contagios.



Están suspendidas las reuniones familiares y sociales, y se prohíbe la circulación entre las 20 y las 6 horas, con excepción de los esenciales.



El ministro de Gobierno, Facundo Torres, advirtió en declaraciones a medios locales que las fuerzas de seguridad desplegarán operativos de "control estricto para garantizar el cumplimiento de las restricciones", al sostener que "es la única manera para que el virus no circule".



Hasta el 18 de junio inclusive, se suspende la actividad educativa presencial en todos los niveles educativos, públicos y privados, que incluye a los jardines y guarderías maternales.



Río Negro



Por otra parte, Río Negro restringió las clases presenciales, que continuarán exclusivamente en los niveles inicial, primario y educación especial pero seguirán suspendidas en varias localidades en los niveles secundario superior, anunció el Ministerio de Salud provincial en el marco de las nuevas medidas que se mantendrán hasta el 13 de junio por la pandemia de coronavirus.



En el resto de la provincia sigue suspendido el dictado de clases presenciales y de las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades, aclaró el Gobierno provincial.



La resolución 4005/2021 establece también que la circulación de las personas estará limitada entre las 20 y las 6, y la suspensión de reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados; las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de cinco personas; y los eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos, tanto en lugares cerrados como al aire libre



En ese marco, están habilitados los locales gastronómicos hasta las 23, con un máximo del 30% del aforo en relación.



Catamarca



En tanto, el Gobierno de Catamarca dispuso prorrogar las restricciones en toda la provincia hasta el próximo 30 de junio, con excepciones durante tres días de la semana, en los que se habilitarán algunas actividades y servicios, según informaron fuentes oficiales.



Así, hasta el 30 de junio próximo "la circulación general en el territorio provincial está prohibida en el horario comprendido entre las 19 y las 6", explicaron desde el Comité Operativo de Emergencia provincial.



Los días 8, 9 y 10 de junio regirán excepciones y se habilitarán actividades y servicios ofrecidos por profesionales de la salud y liberales con sistema de turno previo, además de obras privadas, comercios con atención al público, quinielas y servicios generales".



Además, desde el COE indicaron que "permanecen suspendidas las actividades presenciales de establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial, manteniendo las modalidades virtuales previstas".



Neuquén



El Gobierno de Neuquén también extendió por una semana más las restricciones por coronavirus, de modo que los comercios deben cerrar sus puertas a las 18 y hasta esa hora está permitida la circulación, al igual que las semanas anteriores, con el fin de evitar la propagación del coronavirus ante el colapso sanitario que atraviesa la provincia patagónica.



Hasta el viernes 11 de junio, los locales comerciales de todos los rubros podrán funcionar entre las 6 y las 18 de acuerdo a protocolos aprobados, con aforo reducido al 30%.



En tanto, los locales gastronómicos podrán atender clientes únicamente en espacios habilitados al aire libre entre las 6 y las 18, mientras que las modalidades de delivery y take away de cercanía estarán autorizadas hasta las 23.



Santiago del Estero



Santiago del Estero, en tanto, entró en una fase de menos restricciones, con ampliación de los horarios de circulación, aunque continuarán suspendidas las clases presenciales, que se llevarán a cabo "únicamente bajo modalidad virtual", según informó el Comité de Emergencia (COE).



Estos cierres intermitentes y programados generan "una disminución en la movilidad de las personas y eso tiene un impacto favorable en que el virus no se propague", ayudando a bajar los contagios, dijo a Télam la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif.



Hasta el viernes 11 de junio, se extiende el horario de 6 a 22 en el que vuelven a estar permitidas las actividades no esenciales, con estricto cumplimiento de protocolos, aunque sigue suspendido el transporte público de pasajeros.



San Luis



En la provincia de San Luis también se flexibilizaron restricciones hasta el 20 de junio para diferentes actividades como bares y restaurantes, y se extiende el horario de la circulación y comercial.



En ese marco, se podrá circular entre las 6 de la mañana y la medianoche, la terminación del DNI sólo se hará efectiva para la adquisición de productos y servicios, y la actividad comercial puede abrir sus puertas al público hasta las 23.



La ocupación de locales está permitida al 30% de la capacidad, en el caso de los lugares cerrados, y al 50% en los sitios al aire libre.



Paralelamente, se adoptó una presencialidad escolar optativa a partir de hoy para alumnos del nivel inicial y primario, mientras que los de nivel secundario lo harán el próximo lunes, según dispuso el Ministerio de Educación de la provincia.



La Pampa



En La Pampa rigen nuevamente, las medidas que estuvieron vigentes entre el 31 de mayo y el 4 de junio, con la habilitación de comercios y la restricción a la población para circular desde las 18 hasta las 6 de la mañana, sin presencialidad en las escuelas.



Tras un fin de semana con mayor restricciones, medida que se compadece a la adoptada en todo el país por el decreto presidencial, La Pampa retoma la apertura de todos los comercios hasta las 18, hora hasta la cual está permitido circular, a excepción de quienes cumplen tareas esenciales.



Las medidas estarán en vigencia durante la semana, a la espera de la evolución de los casos positivos y de la ocupación de camas de terapia intensiva, que ronda el 80 por ciento.



Mientras tanto continúan el plan de vacunación contra Covid-19, que superó las 100.000 personas inmunizadas.



Esta etapa se realiza bajo la voluntad manifestada oportunamente por los adultos responsables de los estudiantes sobre la decisión de enviarlos o no a los establecimientos educativos.



Buenos Aires



Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que "si hace falta, se tomarán nuevas medidas, porque sino se desborda el sistema o hay miles de contagiados y centenares de muertos".



En el marco de una entrevista con Radio 10, agregó que "el virus en este momento tiene dos caras: las limitaciones y los cuidados personales y la cara optimista de la vacunación, que viene avanzando" y remarcó que "por más complejo que sea, por más angustia que tengamos todos, hay que hacer sacrificios, porque lo cierto es que el resultado es que muere menos gente".



En este sentido, Kicillof remarcó que se observa "una letalidad más baja, de 1,5, cuando llegó a ser 3 y en algunos países fue 6 o 7".



"Lo que hay que hacer es bajar los contagios, iremos haciendo lo que nos indique la realidad", explicó, y pidió tener en cuenta que "las cepas son hoy un 60 o 70% más contagiosas".