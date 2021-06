Covid: el duro mensaje de un médico y su llamado a la reflexión desde terapia

Una vez más, los médicos vuelven a recurrir a las redes sociales para hacer un llamado a la reflexión frente a la actitud ciudadana en momentos que la Argentina experimenta altos niveles de contagio de coronavirus, con una importante ocupación de las camas de terapia intensiva y un poco favorable índice de mortalidad.En este contexto que se replica por los hospitales de toda la Argentina, el médico Enrique Osvaldo Racedo, integrante del comité de crisis COVID-19 de la localidad de Monteros, en Tucumán, subió una imagen que pone al descubierto el lado más fuerte de la pandemia.En la imagen se ve cómo los médicos atienden a los pacientes de coronavirus y las complejidades que existen en las salas de cuidados intensivos, donde se necesitan hasta cuatro personas para hacer rotar a una persona que asistida con un respirador.Por eso, el doctor Racedo recurrió a las redes sociales y en su cuenta en Facebook publicó varias fotos de cómo se vive la pandemia en una sala de terapia intensiva y un fuerte mensaje que generó algunas reacciones adversas."Mientras vos tomas café, así estamos nosotros. Esto es lo que siempre hacemos. Ni te cuento lo que es decirle a una esposa que su esposo está por entrar en respirador y te pide llorando por 'sus tres hijos'. Y vos no crees. Y nosotros seguimos en lo que tenemos que hacer. Y no nos quejamos de nuestro trabajo. Para esto estudiamos. Y según vos decís, 'para eso nos pagan'”, dice el mensaje subido por el profesional de la salud a las redes.Lo cierto es que la pandemia agotó la paciencia del personal de salud, que hace un año recibía cálidas muestras de apoyo con aplausos y bocinas sincronizadas y en la actualidad debe enfrentar distintos cuestionamientos. Incluso no faltaron los mensajes que criticaron el pedido de reflexión de los médicos."Exacto para eso te pagan... y si... acaso si me quedo en mi casa está mal que tome café... yo creo que lo que les molesta es eso... si no les gusta renuncien hay médicos que necesitan trabajar!", expresó un usuario de la red social ante el mensaje del doctor Racedo.El medico respondió con un segundo párrafo. "El que no hace lo que tiene que hacer sos vos. No te pones el barbijo, haces juntada, fiestas, asados concurridos", apuntó el profesional.Luego agregó: "Lo único que te pedimos es que mientras nosotros cumplamos con lo nuestro, vos hagas tu tarea. Solamente salí lo indispensable. Nada más. Y es, para nosotros, muchísimo. (la falta de nitidez en la foto, es por las mamparas de separación)".Este sábado se reportaron en Tucumán 1.179 nuevos casos de Covid-19 y 12 muertes. Desde el inicio de la pandemia 133.504 tucumanos contrajeron el virus, de los cuales 116.834 lograron superarlo y recibir el alta médica.