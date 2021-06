Estuvo 47 días en terapia con Covid, se recuperó y lo recibieron como un héroe

"La esperanza es lo último que se pierde", reza el dicho popular. Y así fue para los familiares y amigos de Ilvio “Kako” Dotti, un joven de 31 años que logró vencer al coronavirus tras permanecer 47 días en terapia intensiva y fue recibido como un héroe por los vecinos de Obispo Trejo, un pequeño pueblo cordobés a 136 kilómetros de la capital provincial, donde vive con su familia.Dotti contrajo coronavirus el viernes 16 de abril. Al menos ese día amaneció con los síntomas característicos y problemas para respirar, por lo que el hisopado le dio positivo y quedó internado en observación.

Ese mismo día el hombre fue derivado a Villa Santa Rosa, pero como su cuadro siguió empeorando volvió a ser trasladado al Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.El joven, que no tenía enfermedades preexistentes excepto el sobrepeso, ni siquiera llegó a despedirse de su mujer -que está embarazada- y de su hijo de siete años. En total, permaneció 47 días en terapia intensiva, de los cuales 34 estuvo en coma.En diálogo con La Voz, Dotti contó que "fueron días de terror" y que al principio lo mantenían dormido porque "no entendía nada"."Antes de que me derivaran de Santa Rosa a Córdoba, yo me acuerdo que le pedía a mi hermana que no lo hicieran. ‘Si me llevan no vuelvo más’, le decía. Tenía un mal presentimiento de que mi situación empeoraría", recordó.Según el portal cordobés, Kako, como lo llaman sus íntimos, se contagió de un virus intrahospitalario que lo tuvo con fiebre alta durante seis días. "Llegó un punto en el que los médicos no sabían qué más hacer, incluso llamaron a mi familia pidiéndoles que vayan a saludarme porque no había forma de recuperarme", agrega.El joven comenzó a reaccionar a los medicamentos y esbozó una recuperación en los últimos días de mayo, aunque había perdido la conciencia del tiempo."Cuando el médico me preguntó cuántos días creía que habían pasado, le dije que dos o tres. Me acuerdo haberle mencionado que tenía pronto el cumpleaños de mi hijo, que era el 14 de mayo. Ni me imaginaba que no solo ya había pasado su cumple, sino que había estado en coma 34 días".Finalmente, el 2 de junio le dieron el alta. Su hermano Gerardo fue a buscarlo al Hospital Misericordia, donde había pasado su último tramo de internación. En Obispo Trejo una caravana de vecinos lo esperaba en el acceso al pueblo.En las imágenes se puede ver una larga fila de autos a los bocinazos y aplausos para recibir a Dotti. "Gracias, gracias", se escucha a él y a su mujer ante las muestras de afecto. Una historia que tuvo un final feliz, en medio de tanta angustia.