Primera jugadora trans de Gualeguaychú: “El deporte no tiene género e iguala”

En junio se conmemora el Mes de la Diversidad, y en ese contexto, Brigitte contó su historia de vida. Nació en el Barrio Yapeyú, frente al Centro de Educación Física Número 6, en el seno de una familia sencilla. “Mis viejos llegaron del campo. Gente humilde y de trabajo que ahora están jubilados, tras largos años de laburo. Mi viejo hacía de todo un poco, en tanto que mi mamá trabajó en casas de familias, pero en nuestro hogar nunca faltó un plato de comida”, recordó en diálogo con ElDía.Resaltó que su infancia, en ese contexto, “no fue complicada”. “Mi familia siempre me apoyó y me contuvo, por lo que mi vida no es muy parecida a la mayoría de las chicas trans”, reveló.Su familia está constituida por sus papás, tres hermanas, dos hermanos y ella, una “chica trans desde siempre”.“Ya lo era en el jardín de infantes, en la primaria y en la secundaria”, recordó, aunque el “click” se dio cuando regresó de Buenos Aires. Viajó para estudiar, pero finalmente volvió a su casa. Se sentó con sus padres- Pedro Feliciano y Ramona, y habló sin tapujos: “Me saqué 300 kilos de encima y pude decir que a los 18 años comencé a ser quien hoy soy, gracias a mi familia, caso contrario no sé dónde estaría”, expresó.Brigitte aseguró que orgullosamente es una persona trans, “es lo que he vivido, vivo y no me ofende para nada que me definan de esta manera, al contrario, nosotras debemos ser las encargadas de visibilizar nuestra realidad, terminar con los estigmas, porque muchas chicas se dedicaban a otras cuestiones- como la prostitución- debido a que no tenían demasiadas opciones. Era eso o nada. La sociedad no las aceptaba y no les quedaba otra. Mucha gente decía que lo más fácil era prostituirse, cuando no es así. Debe ser una situación horrible. Tengo amigas, compañeras que lo han hecho, algunas que lo siguen haciendo”, relató, y marcó que “hace poco tiempo que la gente comenzó a vernos como unos integrantes más de la sociedad, en un cambio que espero continué acentuándose”.La gualeguaychuense de 38 años trabaja en el “Hospitalito Baggio”, donde son escasos los momentos para descansar en días de vacunación masiva contra el Covid-19. Agradeció a las autoridades del “Hospitalito”, particularmente al Licenciado Emiliano Zapata, quien “confió en mi persona para trabajar en el Baggio dando una mano en tiempos tan difíciles. Presenté mi curriculum y tuve la suerte de que me llamaran para hacer una suplencia y sigo trabajando”.A la gualeguaychuense siempre le gustó el deporte, y tiene a dos de sus hermanas como referentes, que jugaron en la selección Nacional. “Un día me invitaron a jugar y no quise, porque pensé que iba a dejar de ser femenina, porque me iban a mirar mal. No quería, hasta que mi vieja me dijo que porque no lo hacía si a mí me gustaba, y así empezó mi camino en fútbol”, contó, y afirmó que ”es una pasión y espero con ansias cada fin de semana para jugar. Es más, si bien vivo sola, mi madre es la que me prepara todo-vendas, botines, medias, camiseta, pantalón la mochila- para que vaya a jugar”.Los primeros pasos en el fútbol femenino en cancha de 11, fue hace unos 8 años con las chicas de Unión del Suburbio. “Es el club de mi barrio y con el que gané tres campeonatos, además de jugar provinciales, y ser dos veces convocada para la selección local”, valoró.Brigitte detalló que “además de jugar en Unión, en el ámbito local, también lo hago en Concepción del Uruguay y en Colón. Los sábados jugaba en el fútbol amateur y el domingo en Unión”, y sostuvo que “si no tengo un partido que jugar, es como que me falta algo, para mí los domingos es sinónimo de fútbol, y en el caso de que no pueda jugar voy a la cancha igual”.Recordó que tuvo mucho que ver con el inicio del femenino en Unión. “Fui una de las primeras, junto a mis hermanas y otras chicas, en sumar gente al grupo siempre pensando en positivo y en mejorar, porque lo que no sale hoy, seguro se consigue mañana”, planteó.Briggite defendió los colores de la selección de Gualeguaychú que jugó la Copa “Equidad de Géneros", cayendo en la final ante Villa San Carlos por 2 a 1, sobresaliendo en las de Berisso, la primera jugadora trans del fútbol Argentino Mara Gómez. En ese encuentro, Briggite pateó un penal que desvió la arquera de San Carlos, para en la siguiente acción marcó el único tanto de Gualeguaychú. Dicho encuentro fue transmitido por la señal de DeporTV, evento que “para mí fue un honor haber participado, siendo, sin dudas, lo más fuerte que me tocó vivir. Un momento hermoso, dentro y fuera de la cancha, porque compartir experiencias con chicas que juegan profesionalmente fue algo único, dado que nunca pensé que iba a pasar por una experiencia de esa naturaleza”, destacó.Sostuvo que "el deporte no tiene género e iguala”, y destacó que “por ser una chica trans no saco ventajas en relación al resto, debido a que hay muchas chicas que tienen más fuerza que yo y que le entran más fuerte a la pelota. Y si al deporte, en este caso el fútbol, no se tiene un ritmo de entrenamiento y preparación no vas a ser mejor. Todo es cuestión de actitud, entrenar, jugar y de ponerse en la cabeza que te vas a superar”.Opinó que el fútbol femenino “ha crecido en forma notable en Gualeguaychú, especialmente en lo que a lo grupal se refiere”. Contó que en “Unión contamos con un profesor de Educación Física, entrenador, un gimnasio a disposición, algo que antes no sucedía. Íbamos a jugar los domingos y punto. Ahora, por suerte, la historia es diferente, ocupando, el fútbol femenino, el sitial que se merece”.Hoy, aseguró que “se trabaja a la par del masculino, y si no lo haces pasas a un segundo y tercer plano. Hay muy buenos equipos que entrenan duro como los casos de Sarmiento, Independiente, Atlético Sur, Deportivo Gurises, y otros que se preocupan por mejorar y pelear por los torneos locales, además se está trabajando muy bien en las escuelitas de fútbol femenino, el semillero que mañana conformarán los planteles superiores. Está muy bueno que a las nenas les inculquen lo que es la disciplina deportiva, la importancia de entrenar, prepararse como pasa en otros deportes donde la mujer tiene su espacio desde hace un tiempo como en el básquet y en el voley. Aprender a compartir porque no es solo jugar a la pelota y nada más. Tiene mucho de táctica, estudio y de trabajo en grupo”, manifestó.Briggitte vivió momentos incómodos con gente que le ha dicho “cosas muy feas”, y que en su momento “me llevaron a pensar en no jugar más, pero algo en el interior me dice que no les preste atención, que estoy haciendo lo que me gusta y que nada va a torcer el rumbo que decidí tomar, por más bajezas e insultos que me toque escuchar”, aseveró.Sobre la inclusión a los chicos Trans, mencionó a Marcos Rojo, a quien “Unión del Suburbio también le abrió las puertas, como lo hizo con mi persona”.En cuanto a lo económico, planteó que “La elite del fútbol masculino gana muy bien, y los que juegan en ligas de primer nivel también tienen muy buenos sueldos, algo que no pasa en el femenino. En el caso de Argentina, ahora las que juegan en la Liga Profesional tienen un sueldo muchísimo menor, prácticamente un viático, comparado al de una liga masculina, debiendo trabajar en otra cosa, además de atender a la familia”.“Estoy segura que si se pagase como corresponde la historia sería diferente y podríamos jugar de igual a igual con las potencias del fútbol femenino, algo que se ha notado en las competencias internacionales, aunque en los últimos certámenes se aprecia una mejoría gracias a la creación de la Liga Femenina”, aseguró la jugadora de Unión.“Lo bueno-destacó- es que estamos en un proceso de ascenso, pese a las dificultades mencionadas, lo cual no es poco”.