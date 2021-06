Infectólogo afirma que quien tuvo covid y es vacunado queda “inmune permanente”

Inmunidad permanente

El epidemiólogo e infectólogo cordobés Hugo Pizzi (M.P. 54.101) aseguró que las últimas investigaciones sobre las vacunas contra el coronavirus aportaron datos reveladores y destacó que "muchos estudios" avalan que las personas que han contraído la enfermedad y son vacunadas después de su recuperación, queda con "inmunidad permanente".“Los estudios sobre las vacunas nos dejaron varias respuestas; se hicieron investigaciones sobre la vacuna rusa y se llegó a la conclusión de que cuando se vacuna con una sola dosis de Sputnik V, y se evalúa la cantidad de anticuerpos que producen esas personas, esa población está protegida hasta en un 85%" apuntó el especialista, quien agregó que con la segunda dosis, “se llega al 99,56% de la cobertura”.En declaraciones radiales, el especialista indicó que en otro informe que se hizo se infiere que la persona que padeció la enfermedad por COVID-19, si es vacunada después de su recuperación, cuando ya está estable, armónica y generó anticuerpos, -y hay muchos estudios que lo avalan-, queda con inmunidad permanente”.“Cuando una persona se enferma, lo que ingresa al organismo son millones y millones de partículas del virus entero, que el paciente puede ser que se muera o se recupere", explicó Pizzi, quien agregó que al recuperarse el paciente "produce una serie de anticuerpos que quedan en la médula, en distintos linfocitos y demás, esto es denominado recuerdo inmunológico".Según precisó el profesional de la salud, "cuando a esa persona se la vacuna, se le aplica un fragmento, un trocito del virus, la ‘coronita’ o proteína S, y ahí el organismo pega un salto, reafirma el recuerdo inmunológico y los famosos linfocitos quedan siempre presos para identificar a ese mismo virus en el momento que sea, por siempre”.El hallazgo es considerado fundamental por los especialistas y es por eso que, según señaló Pizzi, que “no es lo mismo si se tuvo o no la enfermedad" del coronavirus. "Lo que queda en el cuerpo es un recuerdo inmunológico y eso se reafirma cuando se vacuna”, remarcó.Respecto de los efectos adversos de la vacuna, el infectólogo aclaró que aún no hay "detalles de efectos indeseables". En lo personal explicó que dos personas fueron vacunas murieron, pero aclaró que "eran casos que no habían llegado a tener la inmunidad y además tenían problemas previos de salud, como diabetes y cardiopatías"."Estar vacunados es una tranquilidad importante”, subrayó el especialista, quien consideró que ha crecido el porcentaje de personas que ahora cree en la vacunación en general. “Cuando en septiembre 2020, muchas encuestas decían no a vacunarse. Ahora el 90% dice sí a vacunarse, el tema es cuando le preguntan si se vacunaría con cualquiera. Y ahí ya tienen sus cuidados. Siempre defendí la vacuna rusa”, transmitió.El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 456 muertes y 23.627 nuevos casos de coronavirus. De esta manera, el país ya contabiliza 80.867 fallecidos y 3.939.024 contagios desde el inicio de la pandemia.La ocupación en terapia intensiva de pacientes con Covid-19 en el territorio nacional alcanzó un récord con 7.731 camas ocupadas, un 51% más que el máximo de 2020; en tanto que la curva de positivos diarios tuvo un leve descenso, sobre todo si se tiene en cuenta la fecha de inicio de los síntomas.Entre el 12 de mayo y el 3 de junio la ocupación de las camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de pacientes con coronavirus aumentó cada día respecto del anterior, alcanzando en este período un incremento del 42%, pasando de 5.394 a 7.698 el último jueves. Fuente: (Clarín)