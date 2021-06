La historia del conmovedor gesto de una mujer a su marido: le donó un riñón

El camino solidario

“Hay que animarse a donar”

Hoy en día, los trasplantes se han convertido en una práctica médica muy extendida con múltiples beneficios para los pacientes, que de otra forma no tendrían una segunda oportunidad.En marzo de este año, una de las bioquímicas del Hospital Centenario María Laura Cavaignac, que trabaja en el servicio de Patología, le donó uno de sus riñones a su marido, el Doctor Ismael Focaraccio, en un genuino acto de amor y compromiso por la vida.“Tenía una insuficiencia renal crónica, y en octubre de 2020 llegó a su fin la función renal complicándose con una pericarditis urémica que me llevó a estar internado en terapia intensiva, donde tuve que comenzar con diálisis, lo cual duró un tiempo corto, ya que veníamos programando el trasplante”, especificó Focaraccio.Si bien la idea era trasplantarse sin ser dializado, el cuadro se complicó y no pudieron realizarlo de esa manera. “Hicimos los estudios pre trasplante en forma acelerada con donante vivo que fue mi mujer, estudios de compatibilidad, cardiológicos, endoscópicos, entre otros”, comentó.“Lo importante es saber que si a uno le van a donar un órgano, los estudios son muchísimos para saber que el órgano que se le dona es uno que está en perfectas condiciones; y lo mismo ocurre para saber que la persona donante también va a quedar en perfectas condiciones”, destacó Ismael.#6J: El objetivo de este día es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de una oportunidad de seguir viviendo. Muchos de estos pacientes son crónicos o terminales, y las donaciones y los trasplantes son su última alternativa de vida.El 22 de marzo fue el trasplante, se internaron ambos en la Fundación Favaloro y se realizó la cirugía, donde primero se llevó al quirófano a la donante y pasado determinado momento se llevó al paciente que recibió el órgano.Luego de realizarse la cirugía, Focaraccio contó que “hubo una recepción de órgano excelente, la donante a las 24/48 hs. tuvo el alta definitiva, con controles posteriores, yo estuve entre 7 y 8 días internado”.“Después de eso se me realizaron controles semanales primeros, luego quincenales, y todo con muy buena evolución. Al estar inmunosuprimido debo estar aislado de forma estricta por seis meses aproximadamente, ya que la inmunosupresión te expone a infecciones ya sea por virus bacterias u hongos, y sumada la pandemia hay que cuidarse mucho más”, aseguró.“Soy paciente que he recibido y me está dando una posibilidad importantísima en la vida. Hay que animarse a donar”, expresó Focaraccio, y agregó que “en el caso de pacientes vivos los órganos que se pueden donar son hígado y riñón, hay que animarse y ser donante. Dar vida a otras personas que realmente la pasamos muy mal cuando no recibimos un órgano”.Por su parte, María Laura destacó que su mensaje "es para todos aquellos que se tienen que trasplantar y tienen algún donante, les digo que no lo duden, le cambian la vida a muchas personas”, aseveró, y destacó que “fui donante de órganos y les aseguro que mi vida no cambió, sigo siendo sana, tengo una vida normal y llena de proyectos”.Asimismo, detalló que en el Hospital “estamos con un cambio de paradigma a nivel del cáncer de cuello de útero y estoy feliz de formar el proyecto y enfocada a trabajar y seguir mi vida como siempre”.“Vamos adelante que les va a cambiar la vida poder trasplantarse. Confíen en lo que les digo: Donar es dar vida”, concluyó. Fuente: (ElDía)