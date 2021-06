En la provincia se aplicaron cerca de 34.000 dosis contra Covid-19 en siete días

La llegada de vacunas, 100.000 en la última semana, permitió avanzar de manera dinámica y con mayor celeridad en las jornadas de inmunización, aumentando la cantidad de días y horarios de vacunación en hospitales y centros de salud. De acuerdo al progreso del Plan Rector de Vacunación Covid-19 y según datos del Registro Federal de Vacunación (Nomivac), en la semana epidemiológica 22 (del 30 de mayo al 5 de junio) se aplicaron y registraron 33.963 dosis (primeras y segundas) en todo el territorio provincial a: personal de Salud y estratégico; personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y mayores de 60.En el total general, los departamentos que más dosis aplicaron fueron: Paraná; Concordia; Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.Asimismo, se han aplicado y registrado, hasta este sábado, 396.596 dosis (entre los tres tipos de vacuna disponibles).En los diferentes grupos priorizados, se vacunó a la totalidad del personal de salud y al 98,5 por ciento de las personas en residencias de largas estadías (geriátricas y gerontológicas) más su personal de apoyo; y al total de los residentes en hospitales monovalentes.Por su parte, ya se vacunó al 82,8 por ciento de los adultos mayores de 70 años; y se avanza con el grupo de 60 a 69 años (donde ya se alcanzó al 79,6 por ciento de lo planificado). En lo que refiere a fuerzas de seguridad provincial se alcanzó el 39 por ciento y a 5.270 personal de las fuerzas de seguridad y defensa nacional. En cuanto al personal educativo de los tres niveles, ya fueron vacunados 43.000. Y ya se inoculó al 35 por ciento de los adultos de 18 a 59 años con patologías de base. En lo que respecta al total de dosis expuesto en porcentajes, el dato refleja únicamente la aplicación de primeras dosis.Asimismo, en referencia al total de vacunas recibidas a la fecha, hasta este viernes ingresaron a la provincia de Entre Ríos 541.153 dosis, entre primeras y segundas. En detalle: llegaron 223.450 dosis de la vacuna Sputnik V (190.700 del primer componente y 32.750 del segundo); 157.603 dosis de Sinopharm (de las cuales 14.202 ingresaron el 19 de mayo) y 160.100 de Covishield y Oxford/Astrazeneca (con un último ingreso de 62.400 el 2 de junio).En tanto que el 27 de mayo, se recibieron 24.000 dosis de Astrazeneca y 18.450 de Sputnik V. Y el 29 de mayo ingresaron 18.300 dosis de Astrazeneca; 2.400 Sputnik segundo componente y 12.000 Sputnik primer componente.En función de la situación epidemiológica y sanitaria, se está vacunando a personal de salud y estratégico; a los mayores de 60 años y a personas de entre 18 a 59 años de edad con factores de riesgo, quienes presentaron certificado médico y debieron reprogramar el turno. También se están completando los esquemas (segunda dosis) a quienes recibieron la vacuna Sinopharm.Asimismo, oportunamente se extendió la población objetivo para vacunar contra el Coronavirus a los pacientes oncológicos; a quienes tengan tuberculosis activa; pacientes con enfermedad cardiovascular; enfermedad renal crónica; enfermedad respiratoria crónica; cirrosis; personas que viven con VIH; pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos; y a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo Síndrome de Down. En todos estos casos, las personas comprendidas en este universo (edad de 18 a 59 años, con factores de riesgo), deben contar con indicación médica para recibir la vacuna.Además, los primeros grupos y los que fueron agregándose de manera sucesiva, siguen vigentes y no dejan de ser inmunizados; más allá de la incorporación de otros nuevos, bajo el criterio definido por el Ministerio de Salud de la Nación.Cabe recordar que de manera progresiva y escalonada, de acuerdo al ingreso de dosis, los grupos priorizados se fueron ampliando. En este sentido, en los últimos días se abrió la convocatoria a inscripción al registro voluntario de vacunación Covid-19 a personas de entre 50 a 59 años sin factores de riesgo. La apertura del empadronamiento fue anunciada este jueves y se espera proceder a la inmunización a partir de mediados de junio.El Plan Rector de Vacunación Covid-19 dispuso de una importante herramienta de planificación con el registro de la voluntad de recibir la vacuna. El formulario se puede completar vía web (ingresando en https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E); acercándose al establecimiento sanitario más cercano; o bien de forma telefónica al 0800-888-8228. Esta herramienta, si bien no es la única, ordena la gestión y logística de la vacunación en todos los departamentos y localidades.De esta manera, los turnos son otorgados con día, horario y lugar.Por otra parte, también se sumaron las jornadas de vacunación abiertas, sin turno, a personas mayores de 65 años que no recibieron la primera dosis y a quienes necesitaban completar la segunda dosis de Sinopharm. También se inmunizó a personas de 18 a 59 años, con comorbilidades, que debieron reprogramar sus turnos previos.