Nutrición deportiva: qué comer antes, durante y después de correr

Los alimentos que se ingieren antes de una carrera pueden ser una "buena influencia" en el rendimiento, pero si no se escogen los adecuados, el efecto es negativo., en diálogo con, aseveró que,Tenemos que saber que cuando empezamos a correr aumentamos nuestro gasto, necesitamos más 'combustible', porque empezamos a gastar más energía".y también necesitamos más cantidad de proteínas porque hay que regenerar y recuperar el músculo y los tendones, después del esfuerzo", puso relevancia.. En un corredor principiante, dijo la especialista, "no es necesario un aporte extra". En el caso de corredores más avanzados y que están entrenando para una carrera "los carbohidratos se vuelven predominantes en la dieta"."Es todo un proceso, porque la necesidad va cambiando", planteó.Dijo que hay que elegir siempre(papas, cereales, frutas, legumbres, panes, arroz integral) porque son de absorción más lenta y de esta manera tenemos más tiempo estable la glucosa o azúcar en sangre, nos aportan más saciedad. Nos aportan también nutrientes como fibras y vitaminas del complejo B"., esenciales para la recuperación de músculos y tendones. Cuanto más entrenamos y más distancia corremos, más es el trabajo de recuperación muscular. El requerimiento normal de una persona que no hace actividad física es de un gramo de proteína por kilógramo de peso por día, y cuando tenemos mucho entrenamiento es de 1,5 gramo de proteína".Además,Aconsejamos el consumo de grasas buenas, saludables que están en las paltas, nueces, aceites, pescados y mariscos que cuentan con Omega 3 que son buenas para el corazón"."La última comida debe ser una hora antes de salir a correr", especificó.Consultada respecto a los, dijo: "Nunca deben reemplazar a la comida. En el caso de que el gasto calórico es mucho mayor y siempre recomendado por el médico deportólogo, muchas veces se utiliza"., mínimo una hora antes, "deben ser en una comida liviana que nos va a ayudar a mantener la glucemia estable durante la actividad y a recuperar el glucógeno muscular. Debe ser baja en grasas y en fibras, para no ocasionar molestias gastrointestinales, elegir alimentos sencillos y de fácil digestión, como bananas, batidos o pasta liviana".Si el entrenamiento es muy prolongado, "no es recomendado ingerir algún alimento"."es el momento clave para recuperar, dentro de los 15 minutos de terminada la carrera, ingerir bebidas deportivas o jugos de frutas, para rehidratarnos y recuperar el músculo. Es para recuperar los nutrientes que perdimos por sudor"."se debe ingerir una comida más completa, rica en hidratos de carbono, proteínas y grasas, para terminar de completar la regeneración muscular".Respecto a la consulta por "la dieta keto" que es la "dieta cetogénica, la nutricionista que visitó Buenas Noches, aseveró que "excluye totalmente los carbohidratos. Es una dieta para adelgazar. No estaría recomendada para el caso del running".