Vacaciones de invierno: acuerdan habilitar a las provincias a modificar la fecha

La reunión del Consejo

Además, se presentó el Centro de Políticas Educativas Federales; la Ley de Educación Ambiental, el estado de situación de las políticas para las personas con consumos problemáticos y se votó afirmativamente la resolución de Capacitación Laboral de Alcance Nacional. pic.twitter.com/2coYaojuC3 — Nicolás Trotta (@trottanico) June 4, 2021

La decisión de adelantar las vacaciones de invierno o de mantenerlas tal cual estaban previstas en el calendario escolar dependerá de cada provincia, que podrá tomar una determinación en función de la situación epidemiológica y sanitaria del distrito en el marco de la pandemia de coronavirus, según lo resolvió el Consejo Federal de Educación.En la 106ta. Asamblea del Consejo, los titulares de las carteras educativas de las 24 jurisdicciones abordaron la posible modificación de la fecha del receso invernal y su impacto en el calendario escolar, por lo que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó al finalizar la reunión que esa decisión “estará determinada por los indicadores sanitarios objetivos de cada una de las jurisdicciones”.En el encuentro realizado de manera virtual, se planteó “una hoja de ruta para la toma de decisiones respecto de la modificación del calendario escolar al presentarse la necesidad de modificar las fechas del receso invernal en aquellos territorios que la segunda ola de Covid-19 ha impactado con mayor crudeza", según informaron desde el ministerio a través de un comunicado.Respecto a la posibilidad de adelantar el receso invernal, el funcionario remarcó que en este momento excepcional “la decisión está determinada por el marco de indicadores sanitarios objetivos” y enfatizó que dicha resolución “dependerá de cada jurisdicción”.En ese sentido, el funcionario nacional remarcó que “cualquier modificación en el calendario escolar tiene que ir de la mano de la evidencia científica que transita cada una de las jurisdicciones, respetando los protocolos estrictos elaborados" y teniendo en cuenta que "sean factibles de aplicación en una realidad epidemiológica de base”.Asimismo, consideró que “modificar el calendario escolar tiene un costo educativo, vinculado a la organización, a que estarán finalizando ciertos procesos de aprendizaje y las instancias de evaluación", aunque dejó claro que están "dispuestos como sistema educativo a hacerlo si se considera necesario”.Trotta se comprometió con los ministros de Educación provinciales a enviarles información sanitaria.“Esta tarde me reuniré con mis pares de Salud -Carla Vizzotti- y Turismo -Matías Lammens- para hacerles llegar (a las provincias) toda la información desde el Ministerio de Educación Nacional”, dijo al respecto.En referencia a la decisión de cada distrito de adelantar las vacaciones, admitió "realidades diversas en un territorio extenso como el argentino", pero apuntó a la idea de "continuar priorizando la presencialidad cuidada y administrada según corresponda a la realidad epidemiológica”.En el encuentro también se trató la creación del Centro de Políticas Educativas Federales; la recientemente aprobada Ley de Educación Ambiental; el estado de situación de las políticas que atienden a las personas con consumos problemáticos; y se votó afirmativamente la resolución de Capacitación Laboral de Alcance Nacional.A la hora de presentar el Centro de Políticas Educativas Federales, el encuentro virtual contó con la presencia del director de ese centro, Diego Pando, que tendrá como objetivo “desplegar diferentes líneas de acción para el fortalecimiento de las capacidades estatales y las políticas educativas federales”.Asimismo, se presentó la Ley de Educación Ambiental, con la participación del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, quien expresó que “el cambio climático no es solamente un concepto de la academia o de un nicho específico, sino que es una realidad concreta que nos aborda y al mismo tiempo nos incluye a todos”.“Esto nos lleva a tener que tomar decisiones y trabajar desde nuestra formación y de manera articulada con nuestros jóvenes, nuestros adultos y con aquellos que están en la etapa de capacitación, esto va a ser indispensable y fundamental”, apuntó.La secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, Gabriela Torres, expuso el estado de situación de las políticas que atienden a las personas con consumos problemáticos y afirmó: “Desde Sedronar, tenemos una política que intenta, no solo decir que los consumos problemáticos son un problema que debe ser abordado integralmente y que afecta a diferentes aristas de la vida de las personas, sino también poner en acto que las políticas que armamos sean integrales".Por último, se llevó adelante el tratamiento de la resolución Capacitación Laboral de Alcance Nacional (CLAN) del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) a cargo del director ejecutivo, Diego Golombek.Disertaron también en la reunión del Consejo la secretaria de Educación, Marisa Díaz; la directora del Programa de Educación de CIPPEC, Alejandra Cardini; el vicepresidente de la Asociación de Administradores Gubernamentales, Horacio Cao; y el secretario General del CFE, Mario Oporto.Uno de los que faltó a la reunión del Consejo fue el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, debido a “distintos conflictos que hay en varias provincias".