Usuarios reportaron caídas de Facebook e Instagram y fallas en WhatsApp

Miles de usuarios a nivel global reportaron caídas de las redes sociales Facebook e Instagram y fallas en el servicio de mensajería instantánea WhatsApp y WhatsApp Web. En el sistema de mensajería no se podían escuchar los audios y tardaban en descargarse los contenidos.



Los problemas técnicos iniciaron aproximadamente a las 18:26 cuando alrededor de 2800 usuarios empezaron a reportar las fallas. Pero media hora después se solucionó. Las tres plataformas cayeron a la vez porque pertenecen a la misma empresa que encabeza Mark Zuckerberg, creador de Facebook.



DownDetector, página web que releva problemas en plataformas de comunicación, anunció durante la tarde que varios usuarios habían detectado problemas en las conexiones.



Por el momento, no hubo ningún comunicado oficial que explicara la causa de la falla que, además, es la segunda caída masiva en el año. En Twitter, las tres redes sociales se volvieron tendencia y los memes no tardaron en aparecer.