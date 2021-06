Describen difícil momento que atraviesan las terapias intensivas en Entre Ríos

Sociedad Crece el porcentaje de ocupación de camas críticas en Entre Ríos

El director de Emergencias Sanitarias y coordinador de las terapias intensivas de Entre Ríos, Lucas Ketcher, dio detalles del complejo panorama sanitario actual.En declaraciones aconfirmó que en Paraná y alrededores, al igual que en la zona de Gualeguay y Gualeguaychú la ocupación en cuidados críticos es del 100%.En tanto, en Concepción del Uruguay, Colón y Concordia ronda el 70 por ciento.. Contando una o dos camas que sobran para ubicar a algunos pacientes”, expresó el profesional, quien dio cuenta de que hay gente que se encuentra en salas de “moderados” y “, esperando una cama en terapia intensiva”.Sobre esto, explicó: “Están con internación intermedia. A medida que podemos ir drenando las UTI, vamos sumando los pacientes”, algunos de los cuales “requieren tratamiento invasivo y para eso bajan a terapia intensiva”.Consultado por, afirmó que “”, a la vez que argumentó que más allá del espacio físico, “el recurso humano nos está jugando en contra, por el cansancio que tenemos”.“Preocupa y nos ocupa la situación, pero uno trata de ir evaluando quienes son los que más se benefician en una situación invasiva”, manifestó Ketcher.. Todavía no arrancó el invierno. Un equilibrio entre las partes es lo mejor que nos puede pasar”.Al impacto de la segunda ola “lo vemos con la disminución de la edad” de la gente afectada y también por “la mayor respuesta inflamatoria. Los factores de obesidad, hipertensión y diabetes siguen, perotambién”, alertó.Asimismo, reconoció que “está complicada la provisión de oxígeno y también se consiguen en cuentagotas las drogas que te ponen en coma”.Sobre los factores que se toman en cuenta para priorizar quienes pueden acceder a una cama en Terapia, el médico precisó que “al paciente se lo mide por edad, antecedentes y condiciones actuales. El que más se beneficia en la escala es el que ingresa”.“No te vas a quedar sin atención, porque moderada tenés, pero la invasiva es otro tema. Ahí entras en lista de posición 1, 2, 3 o 4”, describió.Un dato alarmante es que “. Nunca se manejó eso, porque siempre venía en el 30 o 33 por ciento”.Ketcher subrayó que “esta nueva cepa es mucho más agresiva y no hay tratamiento para covid. Lo que se vio que puede llegar a andar es el corticoide que se utiliza”.Además, ratificó que “”, mientras en dentro del territorio entrerriano “vamos viendo qué camas están desocupadas y los vamos pasando, pero es difícil el traslado, porque hay quienes no pueden llegar a aguantar” un viaje “de una o dos horas”.El médico dijo que esperan “ver si hay algún resultado de las restricciones. Evaluamos todos los días los números. Lo que se hizo la semana pasada se verá en 15 o 20 días”.Finalmente, reflexionó: “Esy esperar que nos vacunemos todos”.