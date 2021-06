Abren inscripción para vacunar a personas entre 50 y 59 años sin comorbilidades

El subsecretario de Redes Integradas del ministerio provincial de Salud, Marcos Bachetti, anunció la apertura del empadronamiento para todas las personas de entre 50y 59 años, que no posean factores de resigo, podrán anotarse desde este jueves para recibir la vacuna contra el coronavirus.



“Está habilitada la inscripción en la plataforma para personas entre 50 y 59 años sin factores de riesgo”, dijo Bachetti a Elonce TV.

En este sentido señaló que “con la nueva llegada de dosis, tenemos previsto que en estas semanas avancemos con los grupos estratégicos que quedaban y con las personas con factores de riesgo. Más del 70 por ciento están inmunizadas”.



En cuanto a la vacunación a personas entre 50 y 59 años sin factores de riesgo, sumó que “se espera que se lleve a cabo desde mediados de junio. Será por rango etario y no tengan comorbilidades”.



“La idea era poner una fecha estimada y será de manera progresiva, es algo muy importante porque ya estábamos abarcando a la población en general”, resaltó Bachetti.



Además, sostuvo que en “ya hay personas inscriptas y no es necesario que lo vuelvan a hacer”. Y sostuvo que “junio será un mes bisagra en el plan de vacunación”.



Segunda dosis de Sputnik V



Por otro lado, el funcionario manifestó que durante esta jornada se reunirá el Consejo Federal de Salud, y se planteará el tema de la llegada de vacuna sobre todo la segunda dosis de Sputnik V.



“Más allá que hayan pasado 12 semanas de la aplicación de la dosis de la Sputnik V, la inmunidad del primer componente no se modifica la inmunidad” y mencionó que hay estudios que se crea una inmunidad mayor a medida que se difieren los plazos.



“La primera dosis aplicada logró bajar la mortalidad y bajar la internación”, manifestó.







