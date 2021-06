Un maestro rural busca instalar Wi-Fi en la casa de sus alumnos

Francisco Vizzoni, es coordinador del Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) N° 285 “José Gabriel Brochero”, en la Pampa de Achala, en la provincia de Córdoba, y solicita ayuda para que cuatro estudiantes puedan acceder al servicio de internet.



Según contó el maestro, "desde el año pasado, se vienen vulnerando los derechos de los niños" y agregó que "la ruralidad es muy diferente, tiene otros aspectos".



Además, dijo que a pesar de haber llegado a la presencialidad este año, los problemas siguen. "Tenemos Wi-Fi en la escuela pero la señal es muy caprichosa y hay que salir a buscarla".



El mayor conflicto ahora tiene que ver con la situación de cuatro hermanitos que viven a 25 kilómetros de la escuela y tardan dos horas para recorrer el camino, ya que lo hacen a caballo.



Los pequeños no tienen acceso a Internet en su hogar y tampoco cuentan con servicio de electricidad. Según relató Francisco, los pequeños le dijeron que obtienen batería a partir del molino, pero éste ya no resiste porque no hay viento.



De esta manera, los alumnos se ven imposibilitados utilizar el teléfono para conectarse. "La señal es muy pobre en la punta de la montaña, donde pueden ir recién a las 11 porque a las 9 la temperatura está bajo cero", agregó.



Por estas razones es que el maestro hace un llamado a la solidaridad para encontrar personas que estén dispuestas a dar una mano para ayudar a los hermanitos y que puedan tener Wi-Fi para seguir sus clases. (Cadena 3)