Empleados del Casino de Gualeguaychú piden la reapertura de la sala

Foto 1/3 Crédito: Reporte 2820 Foto 2/3 Crédito: Reporte 2820 Foto 3/3 Crédito: El Día

Los trabajadores responden a la empresa Newtronic. Piden que la sala tenga un plan de trabajo; "algo de previsibilidad y que no nos pase como el año pasado que cerramos por 15 días, pero en realidad terminaron siendo 8 meses", expresó Pablo Andisco.



Según señaló aunque las autoridades sostengan que el Casino no es una actividad esencial, "lo es para cada familia que depende de esta fuente de trabajo", indicó el trabajador, señalando que todos entienden la situación epidemiológica que está atravesando el país.



"Sabemos que la situación no está para reabrir, pero queremos saber cómo vamos a seguir y asimismo, queremos solicitarle a la empresa que se haga cargo de nuestros haberes porque nosotros cerramos el 23 de mayo, y hasta el día de hoy no han terminado de pagarnos los haberes de esos 23 días trabajados, y mucho menos los días que estamos cerrados", indicó Andisco.



"Queremos que el Gobierno se haga cargo de esta situación y que intimen a la empresa a que regularice nuestros sueldos y nos informen hasta cuándo vamos a estar sin poder trabajar", manifestó en diálogo con El Día.



Actualmente son 80 las familias que dependen de Newtronic y que esperan que alguien del Municipio los reciba para entregar un petitorio con los puntos del reclamo.