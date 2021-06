Policías que habían pedido no ser vacunados quieren revertir la solicitud

El comisario Jorge Cancio, a cargo de la Jefatura Departamental de Policía Concordia, señaló que, al igual que a otras tantas actividades, los embates de la pandemia “nos afectó con la cantidad de contagios” , aunque en la actualidad “la mayoría del personal está vacunado con la segunda dosis”.Siendo más específico, precisó que, de un total de 978 efectivos, “faltaría que se vacunen unos 190 agentes”, estimando que “durante esta semana ya se van a inmunizar con la segunda dosis”.Fue en ese marco donde trajoa colación que “dentro de los 190 (que faltan vacunar) están incluidos algunos funcionarios que, al momento de manifestar su decisión, optaron por no vacunarse”.Puntualizó que se trata de 18 efectivos, de los cuales, “después de transcurrido un tiempo, algunos quisieron vacunarse". Pero señaló a Diario Río Uruguay que "ellos ya habían firmado una declaración jurada, donde optaban por no vacunarse”, apuntó Cancio. Concluyendo que una modificación de lo expresado primeramente “depende de Salud, no de nosotros”.