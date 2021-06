Argentina podría contar con una vacuna propia contra el covid el año próximo

La asesora presidencial Cecilia Nicolini consideró como una posibilidad que la Argentina cuente el año próximo con una "vacuna diseñada, desarrollada y producida" en el país, a partir del desarrollo conjunto que están realizando el Conicet y la Universidad de San Martín (Unsam).



"Estamos desarrollando nuestras propias vacunas candidatas con el Conicet y con investigadores de la Unsam", afirmó Nicolini, en declaraciones a Radio del Plata, en las que aclaró que todavía falta "un tiempo más" para tener completado ese proceso, pero juzgó "posible que el año que viene contemos con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en la Argentina".



Resaltó el hecho de que el país no sólo esté "accediendo a las vacunas", sino que también sea "parte del proceso productivo".



En este sentido, puso como ejemplo la producción del principio activo de la Oxford-AstraZeneca en el marco del acuerdo bilateral con México y el desarrollo de la Sputnik VIDA en el laboratorio Richmond.



"Estamos trabajando con Sinopharm para poder desarrollarla acá", agregó Nicolini, quien regresó desde México y Cuba, adonde viajó la semana pasada junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para "entrar en contacto con los productores de AstraZeneca-Oxford en México" y "conocer los avances de las vacunas cubanas".



La funcionaria destacó la "colaboración y cooperación" del Gobierno mexicano de Andrés López Obrador y explicó: "Están adelantando algunos de los lotes que les corresponderían a ellos dada la situación epidemiológica que estamos atravesando en la Argentina".



El lunes por la mañana llegó al país una partida de 2.148.600 dosis en el marco de este acuerdo bilateral, lo que suma 17.631.945 dosis de vacunas de distintos orígenes en territorio argentino.



"La Argentina está dentro de los primeros 20 países del mundo en números de dosis recibidas y de personas vacunadas con una sola dosis", celebró Nicolini, quien, además, mencionó el interés del Gobierno en "apoyar el desarrollo productivo de las vacunas cubanas a través de (la provisión de) insumos estratégicos".



De las cinco vacunas que se están produciendo en la isla "las más avanzadas son la Soberana 2, la Soberana 2 plus y la Abdala", que ya están "en contacto" con la Anmat para "acceder a toda la información de las fases 1 y 2 y avanzar con los informes interinos de fase 3", detalló la funcionaria.



"Es muy importante que los países productores de vacunas no solo vacunen a sus ciudadanos, sino que puedan abastecer al resto de los países, lo cual lo estamos viendo de manera muy lenta y desigual", expresó Nicolini.



Recordó que el presidente Alberto Fernández "había sido uno de los primeros" en el marco del G20, en marzo del año pasado, en "exhortar a los líderes de los diferentes países a que las vacunas sean un bien público de acceso gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo".