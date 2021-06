Analizan nuevas restricciones en Córdoba ante aumento de camas UTI ocupadas

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, estimó que en el curso de la próxima semana la provincia alcanzará el 80% de la ocupación de las camas críticas de coronavirus, por lo que se comunicó a los intendentes las posibles restricciones.



Si bien no se precisaron fechas de cuándo comenzarían esas medidas las mismas "no excederían del lunes" detallaron fuentes del gobierno provincial que precisaron que incluso "podrían adelantarse debido al importante incremento en la ocupación de camas".



"Hoy tenemos casi 2.500 internados, que es un número muy importante y preocupante", manifestó Cardozo a Canal 12 de Córdoba, al precisar que esa cifra representa el 73% del total de camas críticas Covid-19 para adultos que dispone la provincia.



Al respecto adelantó que se están analizando todas las actividades y conductas sociales que representan mayor transmisibilidad de la patología del coronavirus, particularmente medidas tendientes a bajar la circulación y mayores controles para evitar los eventos clandestinos.



"Estamos en el momento más difícil de la pandemia, que supera ampliamente el pico de internaciones del año pasado", aseguró el ministro.



En ese sentido reafirmó que Córdoba adhirió al DNU nacional que establece estrictas restricciones para el próximo fin de semana, con el objetivo de "resguardar la salud a nuestra gente" con la disminución de la circulación.



Al referirse al conflicto con los docentes locales que decidieron no acatar el regreso parcial al dictado presencial de las clases, en el marco de las nuevas disposiciones oficiales que rigen desde ayer, el funcionario destacó que las medidas que adopta el Gobierno provincial son "muy responsables" y "si hay algo que queremos defender es la educación de nuestros niños".



De acuerdo al último informe oficial, emitido anoche, desde el inicio de la pandemia la provincia acumula 311.865 casos positivos de coronavirus y 3.897 fallecidos por esa patología.



En tanto 2.402 personas se encuentran internadas en las Unidades de Terapias Intensivas (UTI), lo que representa el 72,7 de total de las camas críticas disponibles, de los cuales 374 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, el 15,5% del total.



La provincia cuenta con 3.753 camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), de los cuales se distribuyen 1.796 en el sector público y 1.957 en la salud privada.