Sociedad Médicos restringen desde hoy las prestaciones a los afiliados al Iosper

El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos resolvió mayoritariamente, por decisión de las entidades médicas que la componen, que la propuesta formulada por Iosper no satisface los requerimientos mínimos de las distintas especialidades.Al respecto, Jesús Jurisic, afiliado de la Red Autoconvocados, explicó aque “venimos desde enero con esta situación, era previsto, lo anticipamos. Era difícil un arreglo. Se hizo un acuerdo, se firmó un acta por 60 días. Se venció el acta y no hubo acuerdo. La propuesta de IOSPER no fue suficiente para la FEMER”.“Tenemos servicio de consultorio, pero si tenemos alguna cirugía no tenemos servicio médico. Nosotros conformamos una Red de Autoconvocados porque es un malestar el que se da, hay atrasos en los reintegros en las distintas prestaciones también”, dijo.Consideró que “pedimos intervención, que pongan veedores, contadores, abogados, ex empleados del organismo. Queremos que se haga una auditoría. Se han hecho algunos reintegros, pero la gran mayoría no está”.