“Conservar alimentos y planificar el menú”: cómo comer sano sin gastar de más

La nbrindó una serie de recomendaciones antepara poder llevar adelante una alimentación balanceada, equilibrada y nutritiva sin descuidar el bolsillo. “Es importante conocer bien los alimentos y la forma de preparar los platos para poder ahorrar”, sostuvo.y los podemos utilizar cuando deseamos. Hay muchas técnicas de conservación caseras, como los procesos de deshidratación, y eso se puede hacer a través del horno o al sol”, sostuvo Marcó.Se trata de un proceso en el cual se logra eliminar prácticamente la totalidad del agua de un alimento mediante el calor, sin alterar los nutrientes, vitaminas y minerales de los mismos y concentrando su sabor.Al respecto, Marcó explicó que “para ese proceso es necesario que la fruta o verduras se corte en rodajas y se debe hacer cuando está muy madura. Se lo debe colocar en una placa en el horno, a no más de 55º, con la puerta abierta y cada treinta minutos hay que girarlas. Este proceso lleva alrededor de cuatro horas y se pueden conservar años”. A su vez explicó muchos utilizan las frutas de deshidratadas para que los niños las consuman como golosinas.Cómo ya había mencionado en ocasiones anteriores la nutricionista, otra de las formas de conservar alimentos es a través de los procesos de fermentación.“De esta manera podemos incorporar probióticos. Se pueden almacenar frutas y verduras y utilizarlos en una picada saludable”, detalló.Las conservas mediante calor se han hecho tradicionalmente embotando los alimentos en tarros que luego se calientan al baño maría, llevando el agua a ebullición en una olla. Al elevar la temperatura del alimento se consigue eliminar los microorganismos. A su vez, al enfriarse la conserva se hace el vacío dentro del frasco , quedando cerrado herméticamente, sin aire en el interior.Este sellado hermético a su vez impide la entrada de aire que pueda contaminar el producto y además, la ausencia de oxígeno es otro factor que inhibe el crecimiento de microorganismos.“Con este método lo podemos hacer, sopas, guisos y mermeladas. Lo importante es que el frasco este esterilizado”, sumó.La manera más común para conservar los alimentos es congelarlos, “lo importante es que la temperatura este a -18º, hay que enfriar los alimentos previamente, es recomendable colocarlos en frascos de vidrios o bolsas aptas, para que el alimento no esté en contacto con el plástico”, mencionó.La nutricionista, destacó que otra manera para ahorrar, es “. Vamos a comprar solo lo que necesitamos, así evitamos almacenar por las dudas”, detalló.Y amplió: “un alimento barato y versátil es el huevo, lo podemos cocinar de múltiples maneras y aporta muchas proteínas. El huevo tiene un consumo liberado y se puede comer hasta cuatro por día y es un buen remplazo de la carne”.Otro de los tips, que brindó la nutricionista acerca de ahorrar y comer saludable, es no consumir pan de molde, sino que es mejor “comprar pan en una panadería, y que sea del día. Cuando este se pone duro podemos hacer torrejas francesas, o budín”.“Lo ideal es comprar frutas y verduras de estación, las podemos consumir frescas o luego cuando están más maduras podemos realizar mermeladas, sopas y diversas conservas. La sopa casera es económica y se pueden congelar. Hay que colocar las verduras cortadas, poca agua pasarlas por la licuadora y obtendremos una sopa crema muy sabrosa”, detalló Marcó.Otra de las cuestiones tener en cuenta es el agua: “Es una bebida saludable y más económica que las gaseosas. Muchas veces pasa que los niños nos quieren consumir agua sola, entonces se le puede agregar jugo de frutas naturales o té frío”.“Una jarra de agua, con rodajas de naranja, pomelo y hojas de menta es algo muy económico, rico y desintoxicante”, aportó.Otro reemplazo de la carne es comer legumbres como lentejas, arvejas y soja. “Es algo que rinde mucho, aporta muchas proteínas, se pueden utilizar en sopas, cazuelas, rellenos de empanadas, en ensaladas”, sumó.Finalmente, manifestó que “los condimentos son un aliado en las comidas, son económicoe, duran años y le cambian el aspecto y el sabor a alimentos básicos”.