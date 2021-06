Claves para determinar si un paciente con rinitis padece coronavirus

En medio del desarrollo de la segunda ola de la pandemia, el Ministerio de Salud sumó nuevos síntomas para determinar si un caso es sospechoso de coronavirus. Se trata de la rinitis y la congestión nasal.Desde la cartera sanitaria, detallaron que la decisión se tomó tras detectar que "se trata de síntomas cada vez más frecuentes". Por lo que esta medida amplía la cantidad de personas que deberían hisoparse ante la posibilidad de estar infectadas.Al respecto, el alergista, Nicolas Calí, señaló anteque la rinitis, “es un síntoma habitual, lo tiene una gran parte de la población, pero cuando se evalúa el caso particular tiene que estar asociado a otros síntomas, como fiebre, cansancio, diarrea, conjuntivitis, para que sea considerado como caso sospechoso de covid”.En este sentido recomendó, que “un paciente solo con rinitis no tiene que asustarse, debe consultar a su médico de cabecera y si tiene otros síntomas el profesional determina si es covid”.“Un síntoma solo, pueden ser muchas cosas y no solo coronavirus, hay que ser coherente con los síntomas y establecer los criterios, es necesario llamar al médico de cabecera y explicarle toda la situación y se determine si es necesario hisopar”, manifestó.Por otro lado, Cali, sumó: “Este es el tiempo de los broncoespasmos debido al frío y es lo que causa que se irriten las vías respiratorias bajas, lo que causa que el paciente tenga la sensación de que se le cierre el pecho. En estos casos, es necesario que el paciente se cuide y se quede en la casa, se trata de resolver el problema”.