Covid: ocho provincias superan el 95% de ocupación en las terapias intensivas

Regiones complicadas

Otras zonas

El relevamiento semanal que realiza la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) arrojó este lunes un dato preocupante:. Es el doble que lo registrado hace una semana.El impacto por la segunda ola de contagios de coronavirus dio de lleno ende su capacidad. En tanto,Además, hay otras. Se trata de laEn el resto de las provincias la ocupación es menor, aunque en algunas regiones la situación también empieza a ser complicada:En la zona del AMBA con 41 UTI analizadas y 883 camas, se registró una: tanto la Ciudad como el Conurbano bonaerense redondearon el 94% (entre covid-19 y otras afecciones).La ocupación exclusiva por coronavirus alcanzó el 73% (Conurbano en un 81% y la Ciudad con un 66%). E impacta que en toda la zona del AMBA, donde el 63% de las terapias ya no tienen camas disponibles.Otros números importantes que arrojó el informe de SATI es que el 12,3% de los pacientes ingresados a la UTI por infección conComo es habitual, la SATI aclaró en su comunicado que este estudio "es sólo una muestra" y no contempla el total de las instituciones del país "por lo que no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales". Fuente: (Clarín)