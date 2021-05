El hospital Cullen de Santa Fe con una ocupación del 100 por ciento

El director del Hospital Cullen, Juan Pablo Poletti, advirtió que el pico será entre el 15 y el 18 de junio. Aclaró que la ocupación está todo el día al 100%, porque se van liberando de a dos o tres camas pero se vuelven a ocupar inmediatamente. El 80% de pacientes en camas críticas es covid, un 10% son personas con secuelas graves y el otro 10% son accidentados o heridos en hechos policiales.



Tras los nueve días de aislamiento estricto, los médicos del Hospital José María Cullen ven una disminución importante en el ingreso de pacientes por accidentes de tránsito. Sin embargo, esperan que recién en 10 días comiencen a disminuir los contagios de covid y se pueda frenar la segunda ola, ya que actualmente trabajan con un 100% de ocupación de camas críticas durante todo el día. Este lunes ya hay unos 150 pacientes covid en el efector de salud.



El director del hospital más importante del centro y norte provincial, Juan Pablo Poletti, aclaró que durante el día se liberan dos o tres camas pero que inmediatamente son ocupadas por otros pacientes graves. Indicó que, a pesar de que Santa Fe ya atraviesa una situación difícil, puede ser peor y se espera el pico para el 15 y 18 de junio. Sin embargo, a causa de las secuelas graves que deja la enfermedad, esperan que todo el mes la ocupación esté al 100%.



En el efector de salud ya se abrieron cinco salas de terapia intensiva y siete generales para la atención covid. El hospital modular instalado en el Liceo Miliar ya está ocupado y trabaja en la atención de pacientes de sala general. "Lo pedimos porque el hospital nos iba a quedar chico y ahora está quedando chico inclusive con la carpa", alertó. El 80% de los pacientes internados en camas críticas tiene como patología el covid, pero del restante 20%, la mitad son personas con secuelas graves que les dejó el coronavirus. En las salas generales, el 70% son pacientes con covid. A pesar de esto, el director del hospital aclaró que siguen atendiendo las urgencias, sean o no covid.



Poletti aclaró que por las restricciones de los pasados nueve días, ya se puede ver el efecto inmediato en la disminución de los accidentes de tránsito. Sin embargo, aclaró que en los próximos 10 días deben bajar los contagios para que hagan realmente efecto las restricciones. También sostuvo que, con la habilitación de algunas actividades, espera no tener que recibir nuevamente entre 12 y 15 accidentados por día. En promedio, la edad de los pacientes internados hoy en salas críticas del hospital es de entre 49 y 50 años, mientras que en el 2020 era de 67. En las salas generales, la edad promedio es similar: 52 años.



Sanatorios privados, llenos

El director del hospital Cullen remarcó que los sanatorios y clínicas privadas reciben a los pacientes, pero solo cuando tiene lugar ya que muchas veces ellos también trabajan al 100% de ocupación. "Si el privado no tiene camas, el Iturraspe y el Sayago tampoco, sabemos que la derivación es hasta el Cullen y tenemos que hacerles lugar", aseguró.



De esta manera, indicó que siempre que están dispuestos a ampliar las áreas que se puedan. Sobre la habilitación del sanatorio Sagrada Familia, cerrado antes de la pandemia, aclaró que prefieren que el personal continúe trabajando en el Cullen. "Es mucha la logística que requiere, preferimos ampliar acá para que el personal no se vaya y deje un hueco", explicó.



El límite del recurso humano

Poletti volvió a destacar el trabajo incansable del personal del hospital que se compromete todos los días más. Indicó que actualmente todas las áreas especializadas tienen como prioridad la atención de patologías de clínica médica, que en su mayoría son casos de coronavirus. Sin embargo, destacó que "no hay recurso humano para todo" y ya es muy difícil conseguir.



Sobre las movilizaciones que realizaron los miembros de la organización negacionista denominada "Médicos por la verdad", indicó que le genera "bronca y dolor". Además, aseguró que deberían ir a trabajar a los hospitales para enterarse de lo que verdaderamente está pasando. Por último, Poletti advirtió que "junio va a ser un mes duro" por lo que aconsejó que "se cumplan las restricciones y los horarios de circulación a rajatabla". El director del hospital dijo que habrá que cuidarse "porque se viene feo". (Aire de Santa Fe)