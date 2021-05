Gimnasios, instructores y canchas de fútbol 5 se manifestaron en Concordia

Pasadas las 11:00 de este lunes, un grupo de referentes de gimnasios, escuelas de danza, natatorios y canchas de fútbol 5 de la ciudad de Concordia, se reunieron frente a la Municipalidad para reclamar por su “derecho a trabajar”.Una de las manifestantes, Daniela Coppini, explicó que “estamos en reclamo, no solo de nuestros intereses financieros, sino que estamos seguros de que lo que tenemos para ofrecerle a la comunidad es prevención y que los fundamentos científicos nos avalan”.Además, mencionó que “son muchos los beneficios que trae la actividad física frente al contagio de coronavirus y es determinante en su prevención”. Por eso “consideramos que es realmente injusto que nuestro sector haya sido seleccionado a dedo dentro de la actividad comercial para no continuar", porque "no queremos estar acá, queremos estar trabajando”, determinó.Por último, destacó a Diario Río Uruguay que hasta el momento “hemos hecho varios pedidos” al respecto, principalmente “el de ser considerados como un servicio esencial” dado a la relevancia que les supone el desarrollo de su actividad al momento de prevenir los contagios “ante la falta de vacunas”.