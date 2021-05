Vacunación contra el covid: Entre Ríos superó las 355.000 dosis aplicadas

Vacunación en Escuela Hogar

Este lunes se realizó una jornada especial de vacunación contra el coronavirus en el Hospital de la Baxada. Allí se aplicó la segunda dosis a quienes fueron vacunados con Sinopharm y tienen más de 60 años de edad. En ese marcó la provincia supero las 355.000 dosis aplicadas.“Este es un gran operativo que se organizó muy bien, ya que las personas que se van a inocular no demoran más de diez minutos”, comunicó ael coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores de la cartera sanitaria, Esteban Sartore. En esta ocasión también se inoculó a “personas de riesgo, trabajadores esenciales como docentes y policías”.“Hoy estamos superando las 355.000 dosis de aplicación, y avanzamos en un 82% por ciento del principal grupo de riesgo de los mayores de 70 años”, informó.Cabe recordar que en la provincia se lleva a cabo el Plan Rector de Vacunación donde se aplican tres tipos de vacunas diferentes contra el coronavirus: Sputnik V; Sinopharm y AstraZeneca. En este sentido Sartore destacó que “La vacuna Sputnik V tienen dos componentes y cada uno de ellos corresponde a una dosis específica”, es por ello que las personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik deben esperar el segundo coponenete, no se pueden aplicar otra.En cuanto a los diversos operativos de vacunación, Sartore señaló: “el ritmo y cantidad de lugares de vacunación que tenemos en Entre Ríos, corresponden a la cantidad de dosis que arriban. Si en algún escenario recibimos alguna cantidad mayor de dosis vamos a abrir más centros de vacunación”. Y agregó: “”.Este martes se realizará otro gran operativo en el complejo Escuela Hogar, inocularán a mayores de 60 años que no hayan recibido aún la primera dosis, se confirmó Elonce.La convocatoria es para este martes, de 8 a 13 en el Complejo Escuela Hogar de la ciudad de Paraná. Está dirigida a personas que tengan más de 60 años, y que por alguna razón, no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.