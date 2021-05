“Al paso que venimos, nuestro sistema de salud se va a saturar”, dijo Darrichón

El intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, señaló en declaraciones al programa El Despertador de Elonce TV que la situación epidemiológica por el covid 19 sigue siendo complicada, ya que no se han podido bajar los casos; y remarcó que solicitaron al gobierno provincial “que nos autorice a seguir con la modalidad virtual para las clases”.



“Estamos en una meseta, no hemos podido bajar la cantidad de casos y eso hace que tengamos que tomar medidas para preservar nuestro sistema de salud y que la gente puede seguir teniendo la atención que se merece”, expresó el jefe comunal.



En relación a la situación del hospital San José, que es el referente del departamento, indicó que “estamos en un 80 por ciento de la ocupación en camas moderadas, y un 60 por ciento en lo que tiene que ver con terapia, y al paso que venimos, nuestro sistema se va a saturar. Somos cabecera y eso hace que tengamos que asistir a los vecinos de localidades cercanas y juntas de gobierno”.



Además dio cuenta que “se ha venido trabajando muy bien en lo que es la vacunación, pero estamos atravesando un momento crítico donde tenemos un número importante de gente que es positiva, cerca de 360 casos, con 94 personas de riesgo y 750 aislados”.



Por otra parte, el Intendente reconoció que las medidas que se han tenido que tomar “no son simpáticas, pero el vecino lo entiende. También se restringieron las actividades deportivas y se adoptó la modalidad de delivery para después de las 20 horas para que no haya circulación, ya que eso es lo que tenemos que evitar”.



Esperan que para el viernes de esta semana, “se empiece a notar una baja en los casos”, como resultado de las medidas tomadas los últimos 15 días.



“La ciudadanía nos está acompañando y si bien hay sectores, como los gimnasios que plantean la necesidad de seguir trabajando, creo que tenemos que darle prioridad a la salud de las personas. Tenemos que cuidarnos entre todos, no queda otra”, dijo finalmente Darrichón. Elonce.com