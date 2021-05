Gestionan la llegada de 6 millones de dosis de Sinopharm entre junio y julio

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que la Argentina se encuentra "trabajando en un contrato con Sinopharm" para recibir entre junio y julio seis millones de dosis de vacunas contra el coronavirus producidas por ese laboratorio chino.



Vizzotti destacó además que el país recibió hasta el momento "15.483.345 dosis", recordó que "llegarán mañana 2.150.000 de AstraZeneca" producidas en forma conjunta con México y destacó el avance del diálogo con Cuba por las vacunas que desarrollan científicos de la isla.



"Argentina recibió hasta el momento 15.483.345 dosis y se han distribuido más de 15 millones de dosis y tenemos pensado recibir, en función de los diferentes contratos, del contrato con AstraZeneca binacional, llegarán mañana 2.150.000 dosis y esperamos recibir del cupo pendiente de mayo, 900 mil dosis que esta semana nos van a decir cuándo llegan en función de los vuelos y las entregas programadas".



En ese contexto agregó: "Hemos recibido ya 843 mil de ese compromiso y todo eso va a completar 3.960.000 dosis y tenemos para el cupo de junio de este contrato 3 millones y medio de dosis que empezarían a llegar a partir del 14 de junio, necesitamos recibir esa información en función de la liberación de los lotes y los aviones. Y estamos también trabajando para recibir esta semana vacunas desde Rusia".



Indicó que "se llevan aplicadas más de 9 millones de la primera dosis y más de 2 millones de la segunda".



Vizzotti ratificó que "estamos avanzando con la firma de un contrato con Sinopharm, que nos informó que tiene disponibilidad de 2 millones de dosis para junio y 4 millones para julio, y estamos avanzando en todos los procesos regulatorios para contar con esas dosis y seguimos trabajando para seguir recibiendo dosis de Covax y con otros proveedores".



Al respecto especificó que "hay un acuerdo con Cansino, con el que estamos avanzando en toda la acción regulatoria y los últimos pasos para poder avanzar también con los proveedores".



Explicó que tienen "el objetivo de vacunar cuanto antes a la mayor cantidad de población posible", pero aclaró que "poner plazos es un poco más complejo", ya que "hay un factor que no depende del Estado nacional, que es la situación de los proveedores. Todo depende de la liberación de los lotes y de la liberación de la exportación y del traslado, por lo que siempre hay una posibilidad de cambio y retraso".



Especificó que para esta semana se esperan "960 mil dosis de AstraZeneca, para el 14 de junio 1.352.000 dosis más y para antes que termine junio 2.200.000. Luego recibiremos dos millones y cuatro millones en junio y julio de Sinopharm y posteriormente las vacunas Sputnik, con la misma dinámica que venimos siguiendo hasta ahora, de ver cuántas vacunas se van liberando y vamos recibiendo".



Remarcó que "hoy tenemos un panorama con un horizonte muy concreto de llegar a vacunar a las 15 millones de personas que están dentro de la población priorizada y ya tenemos más de 9 millones con la primera dosis y esperamos que con las vacunas que llegan esta semana, podamos avanzar en este objetivo y sobre el fin de esta semana vamos a tener un panorama más claro de cómo va a continuar la vacunación".



Insistió en que "aún no ha pasado el tiempo para medir el impacto de las restricciones, cuando uno ve la curva por provincia, hay algunas en las que se han estabilizado y otras que tenían una situación estable, que han aumentado".



Aclaró que "el número global no representa que no tienen impacto las medidas, sino que el resultado de las restricciones que se implementaron se van a empezar a ver a partir del lunes y creemos que será un impacto positivo".



En otro orden, Vizzotti explicó que "las dosis de las vacunas no son intercambiables" y que "es necesario aplicar la segunda dosis con la misma vacuna que la primera. Con las dosis que recibimos mañana se van a completar los procesos iniciados en este tipo de vacuna y se van a iniciar procesos nuevos".



Si bien admitió que "se están haciendo estudios para el futuro, en estos momentos el que inicia con una vacuna, debe completar el proceso con la misma. Estamos trabajando para contar en el próximo embarque con más dosis del componente dos de la vacuna Sputnik V, para completar la vacunación con la segunda dosis".



Por su parte, la asesora presidencial Cecilia Nicolini dijo que desde el momento en que "Estados Unidos anunció la posibilidad de adelantar o intercambiar, de acuerdo al modelo, 60 millones de vacunas AstraZeneca y 20 millones de otras marcas, el gobierno argentino está avanzando" con esta situación y acotó que se está esperando "la reglamentación de la FDA para entregar estas vacunas a terceros países, en donde Argentina es candidata a recibir parte de estas vacunas, particularmente de AstraZeneca".



"Estamos en conversaciones casi diarias con el embajador Jorge Argüello para ver cómo va avanzando esto y por lo que nos dijeron, el mes de junio sería la fecha para poder hacer efectivo este intercambio de vacunas", apuntó.



En cuanto a las vacunas de la Federación Rusa, sostuvo que siguen "trabajando como nos pidió el presidente para una regularización de las entregas, aproximadamente entre 800 mil y un millón por semana y como, mencionó la ministra que seguirán llegando más vacunas del componente uno, pero también que vayan llegando más dosis del componente dos para poder completar los esquemas de vacunación".



Nicolini calificó el viaje a México y Cuba como "muy fructífero" y destacó que las gestiones no solo tuvieron que ver con el envío de vacunas, "sino también con un trabajo conjunto entre los sistemas de Salud de ambos países".



Agradeció el apoyo de la Cancillería en las gestiones realizadas, y anticipó que "México va a adelantar una partida de AstraZeneca que le hubiesen correspondido a ellos de 800 mil dosis, al tiempo que se comprometieron al envío de nuevos lotes".



En cuanto a Cuba, detalló que se mantuvieron reuniones muy positivas y que "Argentina puede colaborar en los procesos productivos para que las vacunas lleguen no solo a Argentina, sino a toda América y el Caribe".