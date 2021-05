Concordia dispuso el no regreso a las aulas y restricciones para circular

Este domingo finaliza la vigencia del DNU que estableció medidas unificadas a nivel nacional ante la pandemia mundial de coronavirus. El Gobierno de Entre Ríos anunció las medidas generales que regirán a nivel provincial en esta primera semana de junio. Y en ese marco, el municipio de Concordia, junto al COES local, comenzó a trabajar junto a las autoridades provinciales en la definición de cómo se implementarán las medidas en esa localidad.Tras definirse las disposiciones generales, desde el municipio de Concordia, junto al COES local y el Gobierno Provincial, se delinearon medidas específicas de acuerdo a las particularidades de la situación sanitaria en la ciudad.A partir del diálogo y trabajo en conjunto con el Gobierno Provincial, se definió que desde este lunes 31 de mayo y por el término de una semana:-En Concordia no habrá presencialidad de clases en todos los niveles educativos. Durante esta semana continuarán las clases en formato virtual, para reducir la movilidad y traslado de personas.-No se podrá circular en la vía pública entre las 20 hs y las 6 de la mañana del día siguiente.-La actividad comercial se podrá realizar hasta las 19 hs., cumpliendo estrictamente los Protocolos para cada actividad.-El sector gastronómico estará habilitado a funcionar hasta las 19 hs. con un aforo del 30%. Luego hasta las 23 hs. podrá hacerlo con modalidad delivery (envío a domicilio) o take away (retiro en local) en los negocios de proximidad.-Los gimnasios, clubes, escuelas de fútbol, institutos de danza, tampoco podrán estar abiertos durante esta semana.-Los deportes grupales de contacto no estarán permitidos durante esta semana ni en ambientes cerrados ni al aire libre.-Las reuniones sociales o familiares, eventos y fiestas continúan suspendidas tanto en lugares cerrados como al aire libre.“Estas medidas excepcionales que tomamos para Concordia buscan frenar la segunda ola de la pandemia, en un contexto muy delicado donde la curva de contagios no disminuye, el sistema de salud se encuentra estresado y extenuado, y la complejidad de las nuevas cepas que circulan ponen en riesgo a todas las personas, tanto adultos mayores como jóvenes”, se argumentó en el documento.Y continúa: “Estas medidas buscan mantener el delicado equilibrio entre el cuidado de la salud de toda la población y sostener y acompañar la actividad económica de miles de concordienses”.“Hoy más que nunca, necesitamos de la responsabilidad social individual de cada uno. Evitemos las reuniones sociales, tanto al aire libre como en lugares cerrados, minimicemos la circulación innecesaria en la vía pública, hagamos que nuestros hijos cumplan con las disposiciones”, se indicó.