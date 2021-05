Postergaron remate de metalúrgica en quiebra: los despedidos, sin indemnizar

Durante la segunda mitad de la década pasada, la firma Urbanotec SA pasó de la gloria a las penumbras a una velocidad vertiginosa en Gualeguaychú. De un día para el otro pasó de ser una compañía exitosa cuyo dueño manejaba una Ferrari a toda velocidad por calle Urquiza al Oeste a quebrar de manera escandalosa en 2017, dejando sin trabajo e indemnización a 25 trabajadores.



Los años fueron pasando, y estas 25 familias comenzaron a transitar el camino de las penurias: muchos de ellos ya no estén en edad de reincorporarse al mercado laboral, e inclusive dos murieron esperando que alguna vez alguien les pagara.



Sin embargo, luego de años en los cuales las esperanzas se iban diluyendo, nueva información fue acercada a los despedidos, y la misma iluminó algo el final del túnel.



Según documentos judiciales a los cuales tuvo acceso ElDía, se han inventariado bienes valuados en casi 27 millones de pesos en poder de los encargados judiciales de llevar adelante la quiebra; y no sólo eso, sino que también hay más de 10 vehículos de diferentes tipos y hasta un departamento ubicado en las inmediaciones a la localidad bonaerense de Pilar que viables a ser rematados para que los 25 trabajadores tengan su merecida y demorada indemnización. ¿Qué era Urbanotec SA? Era una empresa metalúrgica de tinglados cuya especialidad era entregar llave en mano galpones terminados. Ubicada en el kilómetro 54,8 de la Ruta 14, desde allí se han construido varias de las estructuras fabriles no sólo de la ciudad sino de muchos otros lugares del país.



Durante la década pasada tuvo su época de gloria, hasta que en 2017 quebró y la causa fue caratulada como “URBANOTEC S.A. - QUIEBRA S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO” en el Expediente 300/17-23, que recayó en el Juzgado Civil y Comercial N°1 a cargo del juez suplente Francisco Unamunzaga, quien designó como síndico de la quiebra a la contadora Liliana Martinet.



Sin embargo, y a pesar de estar en marcha la quiebra de Urbanotec SA, la empresa continuó funcionando: desde 2017 fue alquilada a la firma SEM Logistica S.R.L., que continuó haciendo galpones, exactamente lo mismo que la anterior firma, con la maquinaria que debería haber sido rematada para pagar lo correspondiente a los 25 trabajadores despedidos.



Hasta mayo de 2021, SEM Logistica S.R.L. pagó 200 mil pesos por mes por el uso de toda la infraestructura, un precio que suena irrisorio si se tienen en cuenta los valores que se manejan para el alquiler de locales absolutamente vacíos en la zona céntrica de Gualeguaychú, muchos de ellos más caros que lo que se paga por una fábrica en funcionamiento. Eso sí, a principio de este mes la síndico Martinet firmó un nuevo contrato, el cual indica que hasta el 31 de agosto se abonará en concepto de alquiler 300 mil pesos.



“No tenemos ni idea cual es el destino de ese dinero. La síndico no nos ha recibido nunca a los trabajadores despedidos de Urbanotec SA. Por lo tanto, no sabemos si la plata del alquiler forma parte del fondo que podría servir para pagarnos lo que nos deben”, afirmó a ElDía Alfredo Tolosa, uno de los 25 despedidos. Un remate que nunca llega Luego de una exhaustiva investigación realizada por los trabajadores despedidos de Urbanotec SA, se supo que la empresa cuenta con un inventario capaz de ser sacado a subasta para afrontar las deudas de la empresa en bancarrota. Y es más, ese remata tenía fecha: 18 de mayo de 2021.



Sin embargo, algunos días antes, la síndico Liliana Martinet solicitó que el mismo se posponga hasta agosto debido a la situación sanitaria que se atraviesa actualmente por la pandemia. El juez suplente Unamunzaga, por su parte, dio lugar al pedido. Y esto, por supuesto, indignó a los damnificados.



“Es una vergüenza lo que hicieron, cuando tranquilamente el remate se podría haber hecho virtual. Estamos hablando de una Justicia que se maneja por firmas digitales y de un mundo que se maneja online”, protestó Tolosa, quien agregó que “la síndico no nos ha recibido jamás. Nuestros abogados han hecho todo lo humanamente y legalmente posible. Se han muerto dos compañeros esperando. A mí me ha sostenido mi familia. Nuestro reclamo en contra una Justicia con heladera llena. Ahora sabemos que hay bienes rematables suficientes para pagarnos a todos”.



Pero, ¿cuáles son esos bienes que, según documentación judicial, están valuados en millones de pesos? Los bienes rematables Una quiebra o bancarrota es una situación jurídica en la que una persona, empresa o institución no puede hacer frente a los pagos que debe realizar, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles. A la persona física o jurídica que se encuentra en estado de quiebra se le denomina fallido, y cuando se encuentra declarado judicialmente en estado de quiebra, se procede a un juicio de quiebras o procedimiento concursal, en el cual se examina si el deudor puede atender con su patrimonio a las obligaciones de pago pendientes.



¿Y cuál sería entonces el patrimonio de Urbanotec SA? Para empezar la fábrica en sí, y no sólo la estructura mobiliaria sino también la maquinaria. Cómo se mencionó más arriba, la empresa siguió funcionando, pero alquilada por otra firma, y esta última utilizó la infraestructura, hasta que se fue degastando o rompiendo, siendo reemplazada por maquinaria nueva, pero ahora propiedad de otra compañía.



Toda esa maquinara fue depositada en un galpón ubicado acá en Gualeguaychú, más específicamente en calle La Rioja al 2200. Según dos inventarios a los cuales también tuvo acceso ElDía, todas las herramientas y maquinarias que están allí depositadas están valuadas en un total de 26.858.818,62 pesos. Entre los elementos más costosos se destacan una “GUILLOTINA (Nº2) BIPRESS MOD. QC12K - 12X6000 valuada en tres millones de pesos; una “GUILLOTINA (Nº1) M. DIAMINT S.A.I.C.I.F. MOD. TIMA / MD HN 16” que vale 1,1 millones de pesos. El resto de los casi 100 elementos oscilan entre los 15 mil pesos y los 169 mil pesos.



Pero además, en el galpón de calle La Rioja al 2200 también están depositados varios vehículos propiedad de Urbanotec SA. Según los registros de deuda del impuesto automotor, la empresa tiene un camión Iveco (Dominio BGU618), una Ford Cargo (NEB300), una Citröen Berlingo (MVQ280), una Ford Ranger (LXO177), una Renault Duster (MNO420), un acoplado marca Hermann (JCS951) y otro acoplado con rampa marca Niño Jesús de Praga (BKC832).



Todos estos vehículos también deben ser parte del inventario de Urbanotec plausibles a salir a remate. El nuevo departamento Además de las maquinarias y los vehículos, también hay una propiedad a nombre de Urbanotec SA. La misma es la “unidad funcional N°111, ubicada en la localidad bonaerense de La Lonja (partido de Pilar), que entre septiembre de 2020 y la actualidad acumuló un total de 50 mil pesos en expensas.



Esta propiedad entró en el radar de los bienes de Urbanotec SA cuando la síndico Martinet le solicitó al juez Francisco Unamunzaga un cheque para afrontar este deuda. Por su parte, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°1 aceptó la petición y liberó un cheque por ese importe el 18 de mayo pasado.



Un detalle: el documento firmado por el magistrado suplente indica que “en atención a lo informado por el actuario, pase a control la orden de pago generada por la Síndico interviniente”, y aclara que “la presente se suscribe mediante firma electrónica”.



En otras palabras, los bienes de Urbanotec se pueden administrar de manera virtual, pero los remates -la única acción que haría justicia para estos 25 despedidos de Urbanotec SA- seguirán para la Justicia postergados hasta agosto, y eso si es que no pasa algo más y se siguen prolongando en el tiempo.

Fuente: El Día