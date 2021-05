Es de 82% la ocupación de camas de terapia intensiva en Entre Ríos

Cifras preocupantes

Por región

El 82,29% de las camas de Terapia Intensiva de Entre Ríos están actualmente ocupadas. En Gualeguay, la ocupación sigue siendo del 100% y ya no hay camas libres. Mientras que, en la capital provincial, quedan solamente 6 camas desocupadas.El informe del Ministerio de Salud da cuenta, que el porcentaje de ocupación actual de las camas de terapia intensiva en Paraná es del 93,10%. A partir de 80% se considera "instancia crítica de disponibilidad".En la capital entrerriana quedan 6 cama disponibles en centros de salud privados.La ciudad de Gualeguay, en tanto, presenta un nivel todavía más grave: la ocupación es del 100% y ya no hay camas libres en unidades de terapia intensiva, en el marco de una segunda ola de coronavirus que tornó crítica la situación sanitaria de la provincia.En el informe se indica que la(departamentos La Paz, Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria), tiene una ocupación del 91,27%. Aún quedan 11 camas sin ocupar en el sector privado.En la(departamentos Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador Villaguay), la ocupación asciende al 74,14%. Restan ocupar 15 unidades (cinco en el sector público y diez en el sector privado). En Villaguay la ocupación es del 87,50%.En la(departamentos Colón, Tala, Uruguay) la ocupación es de 66,67%. Quedan 14 camas sin ocupar. En Concepción del Uruguay, la ocupación es del 73,33%.En la(departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Islas del Ibicuy) la ocupación es del 82,22%. Quedan libres 8 unidades. En Gualeguay no hay camas libres y en Gualeguaychú hay un 81,25% de ocupación.