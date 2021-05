Esteban Bullrich: "El enojo me costó más que la angustia, pero estoy en paz"

El referente de Juntos por el Cambio participó en una entrevista televisiva con CNN en Español, que se emitirá completa el sábado, a las 22. Pero en las redes sociales se difundió un adelanto de ese testimonio, en el que Bullrich reveló las dificultades que atravesó desde que le diagnosticaron la enfermedad.



"Cuando uno se entera que está enfermo de una enfermedad como la ELA, pasa por etapas", explicó el senador de la oposición en el video en el que son evidentes las dificultades que afronta para comunicarse.



Y luego indicó que la primera instancia fue la de "angustia, mucha". "¿Qué me pierdo? Que no voy a poder entrar a la Iglesia, por ejemplo. Esa es la primera reacción", explicó.



Luego explicó que la siguiente reacción fue la del "enojo" y que "le costó más que la angustia". Y completó: "No le encontraba la vuelta. Ahora estoy en paz".



El 28 de abril pasado, el senador informó que padece ELA y que ese fue el motivo por el cual comenzó con trastornos en el habla en los últimos meses.



En un comunicado, el referente de la oposición confirmó el diagnóstico y afirmó que si bien se trata de "una enfermedad compleja" continuará "cumpliendo" sus funciones ya que tiene "un compromiso con los bonaerenses y con los argentinos".



"Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla", explicó.



En el mismo texto, señaló que "la ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas".



"Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró.



Clarín.