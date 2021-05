Stella, la “abuela tiktoker” entrerriana que divierte con sus videos en redes

Durante la pandemia, varios personajes se han adueñado de las redes sociales y captaron la atención de los usuarios que también buscaron distraerse en los momentos de encierro.Uno de estos casos es el de Stella Maris Barzola, la “abuela tiktokera”, de Paraná, que con sus ocurrentes videos divierte a grandes y chicos.En diálogo con, contó cómo surgió la idea y señaló que nunca se esperó tener tanta repercusión del otro lado de las pantallas.“Me encanta hacerlo y cambiar los looks, me hace muy bien. Nació con el tema de la pandemia, arranqué como una diversión y distracción, de a poco y un video fue llevando a otro”, dijo. Cada producción que subía a la red, recibía muchos comentarios que la felicitaban y la alentaban a seguir adelante.Actualmente tiene 2641 seguidores. “Me siguen de todo el mundo y de todas las razas”, afirma entre risas.“Me encanta bailar y moverme. Esto es hermoso”, dijo Stella Maris y destacó que fue la misma red social la que la fue guiando con los contenidos para publicar en su perfil.Instó a otras personas “a que se animen a hacerlo porque es hermoso, te hace sentir bien, incluso los mismos comentarios te alientan a seguir. No importa la edad, si sos bajo, alto, flaco o gordo. Es algo que te llena y es como un vicio, empezás con uno y no podés parar”.Finalmente, contó que uno de sus hijos le da una mano con el uso del celular para hacer los videos.