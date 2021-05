Escuela Alberdi continúa produciendo y comercializando alimentos

La Escuela Normal Rural "Juan Bautista Alberdi" de la localidad de Oro Verde, pese a la pandemia continúa realizando las actividades productivas. El establecimiento cuenta con un tambo, huerta, granja y producción ganadera.“Durante el confinamiento tenemos una funcionalidad reducida, trabajamos con los sectores productivos que no pueden parar y la presencia de los alumnos es intermitente”, dijo el jefe de Enseñanza de Producción de la institución educativa, Prof. Carlos Krumrick, a Elonce TV.“Producimos cuatro tipos de quesos, dulce de leche, ricota, etc. Además, se realiza la producción primaria de frutas, verduras y miel”, sostuvo. Y explicó que en este momento todo lo que se produce se vende en la proveeduría, está destinada a público en general y personal de la escuela.En este sentido, resaltó que “todos los sectores están pensados para que los estudiantes tengan su aprendizaje, hoy tratamos de que lo realicen de manera online pero les está faltando la vivencia práctica”.Según detalló, Krumrick la escuela cuenta con mucha concurrencia “a la comunidad les gusta nuestro plan de estudio y quieren formarse acá”. La institución cuenta con un internado, que este año con motivo de la pandemia se encuentra cerrado.Por su parte el jefe de la Sección Didáctica Productiva, Claudio Segovia, explicó que “se siente un vacío en la institución cuando no están los alumnos. Además, a ellos les falta la parte práctica”En cuanto al funcionamiento del tambo dijo que los trabajadores ingresan a las 5:30 hs hasta las 13:00 hs y hay otro turno de 13:00 hs a 20:00 hs, “obtenemos 2.000 litros diarios de leche que se utilizan en la elaboración de quesos. También se realiza el engorde de novillos y se destinan al consumo de los estudiantes, que en este momento no se hace porque no hay alumnos”.