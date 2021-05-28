Fuerte escalada de casos de Covid en la provincia: reportaron 1.353 positivos

El detalle por localidad:El Ministerio de Salud, especificó las localidades a las que pertenecen los 1.353 pacientes diagnosticados este viernes como positivos de coronavirus en los 17 departamentos y se conocieron los lugares donde se registraron los casos. La distribución de los mismos:
Departamento Paraná 397:
ALDEA MARIA LUISA 6
CERRITO 10
COLONIA AVELLANEDA 14
COLONIA CRESPO 1
COLONIA RIVADAVIA 1
CRESPO 11
EL PALENQUE 1
EL PINGO 1
HASENKAMP 12
HERNANDARIAS 13
LA PICADA 1
MARIA GRANDE 8
MARÍA GRANDE SEGUNDA 1
ORO VERDE 10
PARANA 275
SAN BENITO 14
SAUCE MONTRULL 1
SEGUI 4
TABOSSI 4
VIALE 9 Departamento Concordia 265:
COLONIA AYUI 5
CONCORDIA 251
ESTACION YERUA 1
ESTANCIA GRANDE 1
LA CRIOLLA 2
LOS CHARRUAS 2
NUEVA ESCOCIA 2
PUERTO YERUA 1
Departamento Uruguay 158:
BASAVILBASO 18
CASEROS 2
COLONIA ELIA 1
CONCEPCION DEL URUGUAY 128
PRONUNCIAMIENTO 1
SANTA ANITA 4
VILLA MANTERO 2
VILLA SAN JUSTO 1
VILLA SAN MARCIAL 1 Departamento Gualeguaychú 80:
ALDEA SAN ANTONIO 1
FAUSTINO M. PARERA 1
GILBERT 2
GUALEGUAYCHU 45
LARROQUE 10
PUEBLO GENERAL BELGRANO 2
URDINARRAIN 19
Departamento Colón 72:
COLON 40
COLONIA HUGUES 2
SAN JOSE 16
UBAJAY 5
VILLA ELISA 9 Departamento La Paz 61:
ALCARAZ 12
BOVRIL 5
COLONIA VIRARO 1
ESTACAS 1
LA PAZ 36
SAN GUSTAVO 5
SANTA ELENA 1
Departamento Villaguay 52:
INGENIERO SAJAROFF 1
VILLA CLARA 2
VILLAGUAY 49
Departamento Nogoyá 46:
ARANGUREN 4
FEBRE 1
HERNANDEZ 1
LUCAS GONZALEZ 8
NOGOYA 32
Departamento Diamante 45:
ALDEA BRASILERA 1
ALDEA PROTESTANTE 1
ALDEA SALTO 1
ALDEA VALLE MARIA 2
COLONIA ENSAYO 1
COSTA GRANDE 1
DIAMANTE 21
DISTRITO ISLETAS 1
ESTACION CAMPS 1
GENERAL RAMIREZ 9
VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN 6
Departamento Victoria 44:
VICTORIA 44
Departamento Tala 41:
GOBERNADOR MANSILLA 5
MACIA 19
ROSARIO DEL TALA 17
Departamento Federación 34:
CHAJARI 20
FEDERACION 10
GUALEGUAYCITO 1
LOS CONQUISTADORES 1
SAN PEDRO 1
VILLA DEL ROSARIO 1
Departamento Gualeguay 29:
GENERAL GALARZA 3
GUALEGUAY 26
Departamento ISLAS 9:
CEIBAS 6
IBICUY 2
MEDANOS 1
Departamento Federal 9:
FEDERAL 7
SAUCE DE LUNA 2
Departamento Feliciano 6:
SAN JOSE DE FELICIANO 6
Departamento San Salvador 5:
GENERAL CAMPOS 1
SAN SALVADOR 4
De ese modo, en la provincia son 82.697 los casos confirmados.