Sociedad Actualización epidemiológica provincial

Fuerte escalada de casos de Covid en la provincia: reportaron 1.353 positivos

La provincia sumó un total de 82.697 casos de coronavirus este viernes, al reportarse 1.353 positivos que se registraron en los 17 departamentos. Paraná, sumó una cifra récord. El detalle del informe epidemiológico.
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El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, confirmó que este viernes, se registraron 1.353 nuevos casos de coronavirus. De ese modo, son 82.697 los positivos confirmados en la provincia. Según el reporte del Ministerio de Salud , los 17 departamentos sumaron positivos este viernes.
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El detalle por localidad:
El Ministerio de Salud, especificó las localidades a las que pertenecen los 1.353 pacientes diagnosticados este viernes como positivos de coronavirus en los 17 departamentos y se conocieron los lugares donde se registraron los casos. La distribución de los mismos:

Departamento Paraná 397:
ALDEA MARIA LUISA 6
CERRITO 10
COLONIA AVELLANEDA 14
COLONIA CRESPO 1
COLONIA RIVADAVIA 1
CRESPO 11
EL PALENQUE 1
EL PINGO 1
HASENKAMP 12
HERNANDARIAS 13
LA PICADA 1
MARIA GRANDE 8
MARÍA GRANDE SEGUNDA 1
ORO VERDE 10
PARANA 275
SAN BENITO 14
SAUCE MONTRULL 1
SEGUI 4
TABOSSI 4
VIALE 9
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Departamento Concordia 265:
COLONIA AYUI 5
CONCORDIA 251
ESTACION YERUA 1
ESTANCIA GRANDE 1
LA CRIOLLA 2
LOS CHARRUAS 2
NUEVA ESCOCIA 2
PUERTO YERUA 1

Departamento Uruguay 158:
BASAVILBASO 18
CASEROS 2
COLONIA ELIA 1
CONCEPCION DEL URUGUAY 128
PRONUNCIAMIENTO 1
SANTA ANITA 4
VILLA MANTERO 2
VILLA SAN JUSTO 1
VILLA SAN MARCIAL 1
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Departamento Gualeguaychú 80:
ALDEA SAN ANTONIO 1
FAUSTINO M. PARERA 1
GILBERT 2
GUALEGUAYCHU 45
LARROQUE 10
PUEBLO GENERAL BELGRANO 2
URDINARRAIN 19

Departamento Colón 72:
COLON 40
COLONIA HUGUES 2
SAN JOSE 16
UBAJAY 5
VILLA ELISA 9
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Departamento La Paz 61:
ALCARAZ 12
BOVRIL 5
COLONIA VIRARO 1
ESTACAS 1
LA PAZ 36
SAN GUSTAVO 5
SANTA ELENA 1

Departamento Villaguay 52:
INGENIERO SAJAROFF 1
VILLA CLARA 2
VILLAGUAY 49

Departamento Nogoyá 46:
ARANGUREN 4
FEBRE 1
HERNANDEZ 1
LUCAS GONZALEZ 8
NOGOYA 32

Departamento Diamante 45:
ALDEA BRASILERA 1
ALDEA PROTESTANTE 1
ALDEA SALTO 1
ALDEA VALLE MARIA 2
COLONIA ENSAYO 1
COSTA GRANDE 1
DIAMANTE 21
DISTRITO ISLETAS 1
ESTACION CAMPS 1
GENERAL RAMIREZ 9
VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN 6

Departamento Victoria 44:
VICTORIA 44

Departamento Tala 41:
GOBERNADOR MANSILLA 5
MACIA 19
ROSARIO DEL TALA 17

Departamento Federación 34:
CHAJARI 20
FEDERACION 10
GUALEGUAYCITO 1
LOS CONQUISTADORES 1
SAN PEDRO 1
VILLA DEL ROSARIO 1

Departamento Gualeguay 29:
GENERAL GALARZA 3
GUALEGUAY 26

Departamento ISLAS 9:
CEIBAS 6
IBICUY 2
MEDANOS 1

Departamento Federal 9:
FEDERAL 7
SAUCE DE LUNA 2

Departamento Feliciano 6:
SAN JOSE DE FELICIANO 6

Departamento San Salvador 5:
GENERAL CAMPOS 1
SAN SALVADOR 4

De ese modo, en la provincia son 82.697 los casos confirmados.
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