Covid-19: ingresará a Entre Ríos un lote de segundas dosis de Sputnik V

Vacunación a personal esencial

En una conferencia de prensa el secretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, informó que la provincia recibirá un “pequeño lote de vacunas Sputnik V del segundo componente” y se aplicarán en los próximos días.“Estas dosis se van a aplicar a las personas que hace más tiempo que recibieron la primera dosis”, detalló.En este sentido, explicó que “las personas que fueron inoculadas los primeros días de marzo, contando los 90 días que estaban preestablecidos, deberían tener las vacunas en los primeros días de junio, estos intervalos se pueden pasar de las 12 semanas, y no hay ningún problema”.“La Comisión nacional de Inmunizaciones definió hacer un intervalo de hasta tres meses entre la primera y segunda dosis para optimizar la cantidad de dosis y distribuirlas de forma equitativa”, comunicó el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo, ante la consulta por la faltante del segundo componente de las vacunas Sputnik V.Ante la demora por la llegada de segundas dosis, el funcionario provincial explicó que, “como pasa con todas las vacunas, una vez que aplica una dosis, por más que pasen más tres meses, la persona se puede vacunar con la segunda dosis sin que haya ningún cambio en el esquema, es decir que se complementa la dosis que falta”.En esta ocasión, Bachetti aclaró que junio “será un mes de mucho flujo de vacunas, y vamos a tener más de 70.000 dosis en stock para inocular y se realizaran los envíos de manera ágil y acelerada a toda la provincia”. En este sentido, señaló que se amplió la cantidad de días de vacunación en toda la provincia.“En Entre Ríos se inoculó con la primera dosis de la vacuna contra el covid a más del 50 por ciento de la población objetivo. Dentro del grupo de mayores de 70 años, más del 80% ya recibieron la vacuna; en tanto las personas entre los 60 y 69 años un 74% fue inoculado; los adultos entre 18 y 59 años, un 23,7% recibió la dosis.Además, el fincionario explicó que la semana próxima se continuará con la vacunación a docentes y no docentes con el ingreso de una gran cantidad de dosis. Asimismo, instó a que todos los docentes y no docentes que no posean la vacuna se inscriban en la plataforma web.“Otro de los grupos que se va a vacunar son los trabajadores del Copnaf en todos los departamentos, se trata de empleados que nunca cortaron durante la pandemia”, explicó y agregó que continuarán inoculando al personal de las Fuerzas de Seguridad Nacionales como Prefectura, Gendarmería y Ejercito Argentino y se tendrá un criterio por edades y en relación de un gripo de riesgo”.