Jugaba con un barrilete y dejó sin luz a varios vecinos

Varias cuadras del barrio Bella Vista, de Rosario, quedaron sin suministro de energía eléctrica y la incertidumbre de los vecinos sobre cuánto tiempo seguirán en esa situación. Ese es el escenario que dejó un accidente protagonizado por un nene en las inmediaciones de Garay y Crespo. Porque el barrilete que estaba remontando se enredó, tiró para intentar zafarlo, se tocaron los cables de luz y el transformador de la zona dejó de funcionar tras una explosión.



"Estaba un nenito con un barrilete. Se le quedó enganchado. Empezó a tirar y se generó la explosión. Se tocaron los cables y voló todo. Gracias a Dios el pibito no quedó pegado", contó uno de los vecinos que presenció el llamativo episodio.



"La explosión fue fuertísima. Hubo mucha chispa. El nene salió corriendo y está bien. Fue impresionante", contó otro de los vecinos.



Pero, después de relatar el incidente, todos los presentes coincidieron en que se sienten "abandonados" porque suelen quedarse sin luz con frecuencia. Y a veces deben permanecer de esa manera durante varios días.



"Este transformador no va más. Hace veinte años que pedimos que lo cambien. Siempre lo arreglan. Ahora vamos a estar como dos días sin luz", se quejó una mujer.



Además, contaron que si bien se hizo presente una cuadrilla de la EPE tras el corte de este jueves, no tuvieron respuesta. "Vamos a estar hasta el sábado sin luz. Esto es normal. Siempre tenemos baja tensión. El transformador no da abasto. Pasa lo mismo cuando hay viento o llueve. Deberían cambiarlo".



Por último, uno de los presentes remarcó: "Esta vez fue un accidente, pero nos sentimos abandonados", y se esperanzó en que "no roben los cables".