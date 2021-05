Usuarios sin colectivos: UTA no descarta nuevas medidas para la semana próxima

Por 48 horas se desarrolla un paro de transporte urbano en el interior del país, y tampoco se prestan los servicios de media distancia, contemplando aquellos cuyo recorrido no llega a superar los 70 kilómetros como en el caso de Fluviales que va de Paraná a Viale o María Grande.Sobre la medida de fuerza, el secretario Gremial de UTA, Sergio Groh, manifestó aque “Desde el mes de enero estamos planteando un incremento salarial a nivel nacional para todos los trabajadores del transporte, estamos llegando a la mitad de año y no tenemos una respuesta favorable”.“El martes hay una nueva reunión patria en el Ministerio de Trabajo de Nación, esperamos que los empresarios cambien su actitud y de no ser así veremos los pasos a seguir, queremos acordar el aumento y volver a prestar servicio”, detalló.En este sentido, Groh resaltó que “el aumento que estamos pidiendo ya fue acordado en el AMBA, pretendemos tener el mismo trato y se nos valore de la misma manera”.“Además hay mucha diferencia con los aportes nacionales para los sueldos con el interior del país en CABA reciben para 18.000 unidades unos quince mil millones de pesos, en cambio el interior cuenta con 13.000 unidades y reciba mil quinientos millones de pesos, hay una diferencia notoria”, reveló.“En el interior, solicitamos un porcentaje de aumento del 42 por ciento, no una suma fija, porque no todas las escalas salariales son iguales en todos los lugares”, explicó.Por otro lado, Groh manifestó que los choferes están cobrando los sueldos en dos o tres veces, “es algo que no se va a solucionar el mes que viene. Por suerte, en mayo cobramos el 50% el cuatro día hábil y el resto el día 19. Lo que la empresa están adeudando son 15.000 pesos no remunerativos que corresponden a las paritarias del 2020 y se debían pagar en tres veces”.