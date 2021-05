La provincia de Córdoba impulsa la compra de dos millones de vacunas

El vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, planteó que “se viene trabajando en esto desde hace un tiempo, y ahora las condiciones en el mercado internacional han cambiado y se advierten mayores niveles de certeza” para la gestión de compra. Y acotó que “para poder avanzar, se necesita una autorización expresa de la Legislatura”.



El proyecto sería aprobado la semana próxima, o a más tardar la siguiente.



Calvo mencionó que la ley, además de generar el paraguas legal a las negociaciones, creará una “comisión de seguimiento”, integrada por diferentes bloques legislativos, para el control del proceso de compras y del esquema de distribución de las dosis que puedan adquirirse.



A la vez, el ministro de Salud, Diego Cardozo, confirmó que el Gobierno viene “avanzando en distintas negociaciones, con varios laboratorios, y ya tiene incluso cartas de intención firmadas con algunos”.



Aunque los funcionarios provinciales no precisaron detalles, se conoció que las negociaciones más avanzadas son para la vacuna de origen norteamericano Jansen (de una sola dosis) y de la china Sinopharm (de dos dosis).



Otro dato que manejan en reserva en el Gobierno es que la apuesta es para lograr, en los próximos meses, el arribo por esta vía de vacunas para unas dos millones de personas. El cálculo difiere según se obtengan inmunizaciones de una o de dos dosis.



Si la pretensión se transformara en realidad, con ese volumen Córdoba completaría su esquema de vacunación.



El propio Gobierno provincial señaló en diciembre pasado su objetivo de vacunar a todos los cordobeses mayores de 18 años, que representan 2,7 millones de habitantes. De ese total, debería descontarse a los más de 700 mil ya vacunados con una dosis (y 227 mil con las dos), y a los que no acepten ser inmunizados.



O compra, o reparto

“La ley que presentamos es porque se necesita dar consistencia legal a la negociación, y permitir por ejemplo que se pague en moneda extranjera”, apuntó Cardozo.



La ley nacional de vacunas habilita a las provincias a gestionar compras. Pero se necesitará autorización del Ministerio de Salud de la Nación para ingresar al país lo adquirido.



A la vez, en el caso de que algún distrito adquiera unidades por su cuenta, la Nación ya no lo incluirá en el reparto habitual de las que envía, sino que priorizaría a otras provincias que no hayan comprado, al menos hasta equilibrar las dosis entre todas.



De ese modo, Córdoba no tendría acceso a mayor cantidad de vacunas si las compra por su cuenta. Sí la negociación se apura, podría en todo caso “ganar tiempo”.



El ministro Cardozo admitió que el propósito es el de “acelerar los tiempos, para inmunizar a más gente, más rápido”. Y comparó: “A Córdoba le corresponde el 8,2% de las vacunas que recibe el país; para recibir 820 mil dosis, a la Nación deben llegar 10 millones. Y no es nada fácil”.



Hace dos meses, el Gobierno de Córdoba anunció un acuerdo con sus pares de Entre Ríos y Santa Fe para gestiones conjuntas de compras de vacunas. Las tres provincias conforman el ente Región Centro. Cardozo ratificó que sigue en pie esa vía: “En algunas gestiones estamos en conjunto; otras las hemos encarado por nuestra cuenta pero podemos sumarlas. Como Región Centro crecen las chances por la mayor escala que se ofrece y, además, bajarían los precios”, dijo.



Hasta hace semanas, las gestiones encaradas por varias provincias se encontraban con la dificultad de que las fabricantes no presentaban interés en negociar con estados que no sean nacionales. “Pero eso está cambiando ahora. Estados Unidos y otros países tienen a mucha población ya vacunada y baja la demanda”, indicó Cardozo.



¿Cuándo?

Sobre los plazos previstos, nadie desde el ámbito oficial anticipa fechas. Pero en el Centro Cívico se menciona a julio como el mes al que se apuestan para que lleguen las vacunas, si la gestión de compra se concreta. (Fuente: La Voz)