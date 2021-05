Falleció un bebé de nueve meses con coronavirus en Córdoba

Según informó el Ministerio de Salud de Córdoba en su parte diario, un bebé de nueve meses con coronavirus falleció este miércoles tras haber estado internado con neumonía.

Según informó El Doce, el bebé, que era oriundo de Villa Icho Cruz, localidad ubicada en el departamento de Punilla, sufría una enfermedad encefálica y había sido internado en el Hospital de Niños tras contraer una neumonía.



“Este paciente fallece por una patología asociada al Covid, no podemos decir que falleció por Covid. Es un paciente de nueve meses con una patología de base crónica, que presentaba una traqueotomía”, explicó Pía Zamarbide, la jefa de Guardia del centro médico.

A pesar de que no puede afirmarse que su muerte fuera consecuencia del Covid-19, el bebé formó parte de las 22 víctimas fatales que notificó este miércoles el Ministerio de Salud provincial.



En el resto de los casos, se trató de siete hombres de entre 61 y 87 años, y de 14 mujeres de entre 48 y 88 años. Todas esas víctimas fatales del virus "se encontraban internadas y presentaban patologías previas", según se afirma en el documento.

De esa manera, la cifra total de decesos por coronavirus asciende a 3.760 en la provincia, mientras que los infectados son 291.863 desde el inicio de la pandemia.



El antecedente: una bebé de 18 días

Para encontrar un antecedente de una muerte tan temprana con coronavirus en el país, hay que retrotraerse a un poco más de dos semanas atrás, también en Córdoba.

El pasado lunes 10 de mayo, una beba recién nacida que tenía Covid-19 falleció en el hospital provincial de Villa Dolores, en el Valle de Traslasierra.



Con solo 18 días, fue llevada al centro médico durante la madrugada del día anterior por su madre, dado que presentaba problemas de salud. Tras realizar los testeos correspondientes, se determinó que tanto la mujer como su hija tenían coronavirus.

Su estado era grave, por lo que los pediatras y el personal del servicio de neonatología que intervinieron no pudieron hacer nada para salvarle la vida a la pequeña.



En tanto, el hospital realizó una denuncia y la Fiscalía de 2° Nominación se hizo cargo de la causa, en busca de esclarecer el motivo de la muerte del bebé.

Tal como explicó el director del centro de salud, Juan Uez, en diálogo con ElDoce.tv, "hay que ver si murió con Covid o por Covid, que son dos cosas muy diferentes".

"La Justicia está interviniendo, porque las circunstancias de esta situación no fueron claras y, como profesional, tuvimos que denunciar para que se realice la investigación correspondiente", agregó.