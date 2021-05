Covid: Alto porcentaje de internación en terapia intensiva en las provincias

Foto 1/2 Foto 2/2

Autoridades de salud de las provincias advirtieron que continuaba alto el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva y que la "situación es complicada", con más del 90 por ciento en centros de salud de localidades de Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Río Negro y Neuquén a raíz de la suba de casos de coronavirus que se registraba en todo el país.



En ese marco, funcionarios y especialistas insistieron en pedir a la población que acate las medidas de higiene, seguridad y circulación en la vía pública para evitar que siga en aumento la cantidad de casos en la segunda ola de la pandemia.



Ocupación en Santa Fe y Mendoza



En Santa Fe, la provincia tiene una ocupación de camas UTI del 97%, con leves variaciones de acuerdo a la Zona de Salud, dado que en Rafaela era del 100%, en Santa Fe del 98%, en Venado Tuerto del 97%, en Rosario del 96% y en Reconquista del 95%.



Traducido a número de camas con información actualizada, en toda la provincia había 356 pacientes internados en UTI, de los cuales 326 reciben asistencia respiratoria mecánica, en tanto en sala general permanecían un total de 513 personas.



En Mendoza, el reporte semanal del 14 al 20 de mayo indicaba que la ocupación de camas en las localidades de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y la ciudad capital era del 94,12%, en tanto la ocupación en todo el territorio llegaba al 92,14%.



El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza indicó que registró 112.846 casos positivos confirmados por Covid-19.



Buenos Aires y partidos del interior



En la provincia de Buenos Aires, la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) alcanzaba el 69,92 por ciento en los hospitales públicos y privados en partidos del conurbano mientras que en el interior bonaerense el nivel de ocupación era del 61,30%



Según el informe del ministerio de Salud provincial al que tuvo acceso Télam, en la zona del AMBA sobre un total de 4.844 camas de UTI se encuentran ocupadas 3.387 de las cuales 1.932 corresponden a pacientes con coronavirus.



En el interior provincial, de las 1.305 camas con que cuentan los prestadores públicos y privados hay un total de 800 ocupadas, de las cuales 504 eran por coronavirus.



En el partido bonaerense de General Pueyrredón, la ocupación de camas de UTI rondaba el 76% en establecimientos del sector privado y 79% en los públicos, según fuentes de la Región Sanitaria VIII.



El intendente de la ciudad bonaerense de Balcarce, Esteban Reino, advirtió sobre "el momento complejo" que afronta ese distrito al señalar a Télam Radio que "hace dos días se encuentra prácticamente lleno el hospital municipal" y que "a este ritmo es muy difícil seguir dando respuestas" porque otras localidades de la región "están atravesando por el mismo escenario".



Ante ello, Reino dijo que "no hay posibilidad de generar derivaciones, incluyendo clínicas privadas" de la región por lo que señaló que para eventuales traslados de pacientes "habrá que pensar en destinos más alejados, siempre y cuando exista lugar, ya fuera de los límites que comprende la Zona Sanitaria VIII".



En Bahía Blanca, el Comité de Contingencia informó que había un 77,22% de ocupación de las 79 camas de cuidados intensivos disponibles en los centros asistenciales de la ciudad en esta segunda ola de la pandemia, que dejó en las últimas 24 horas "145 nuevos casos de coronavirus".



El distrito de Coronel Rosales reveló que "en el hospital Naval de Puerto Belgrano en la UTI se registra una ocupación del 88%, con pacientes en 8 de sus 9 camas (5 de ellos con Covid)".



Córdoba reportó que tiene 1.888 personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que representan el 57,1% del total de camas disponibles para adultos Covid-19 y 270 de ellas recibían asistencia respiratoria mecánica (14,3%). Desde el inicio de la pandemia la provincia acumula 287.340 casos positivos y 3.783 fallecidos.



Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa



En Santa Cruz, el porcentaje de ocupación de camas en servicios públicos y privados era del 49% en toda la provincia y las UTI de adultos, llegaban al 54%, con mayoría en Río Gallegos y Pico Truncado, con el 79% y 70% respectivamente.



El gobierno provincial informó que la edad media de casos COVID era de 37 años y la de fallecimientos se ubicaba en los 69 años.



Entre Ríos indicó que en la última semana la ocupación de las UTI superó el 82%, más de 16 puntos porcentuales que dos semanas atrás, lo que obligó a realizar reconfiguración de servicios, traslados de pacientes, ampliaciones y adecuaciones, según el Ministerio de Salud provincial.



La ministra, Sonia Velázquez, remarcó que en la provincia registran "criticidad en la cantidad de oxígeno medicinal y en los insumos de analgosedasión, importantes para sostener las unidades" de terapia intensiva, lo que "complejiza y complica mucho" la situación.



Entre Ríos registró 79.493 casos positivos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, con una mediana de edad de los casos confirmados de 38 años y la mayor cantidad de casos se registra en la franja de 20 a 49 años.



En La Pampa, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, calificó como "muy complicada" la situación epidemiológica que atraviesa la provincia por el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, que elevaron a 82% la ocupación de camas en las UTI y a 519 los fallecidos por la enfermedad.



"Estamos en una situación epidemiológica complicada, con muchos casos positivos en toda la provincia, trabajando todos los días para concientizar a la población de la necesidad de cuidarse y respetar los protocolos vigentes, porque es necesario bajar los niveles de contagios y ocupación de camas", dijo Vera a Télam.



Tras señalar que la instalación en Santa Rosa de "una nueva planta de oxígeno de 30 metros cúbicos hora nos va a traer alivio en los próximos días porque el consumo actual fue muy alto", explicó que hay un 82% de camas de UTI ocupadas, en promedio, y se trabaja "para aumentar la cantidad de camas".



"La realidad con la que nos encontramos es que las personas internadas, cada vez necesitan estar más tiempo en esa situación y eso tensa al sistema sanitario y complica la situación", agregó.



Corrientes, San Luis y San Juan



En Corrientes, el director del Sanatorio Adventista del Plata, Arnoldo Kalbermatter, dijo que en ese centro de salud "no se puede internar más gente, en terapia intensiva tampoco, prácticamente sin margen".



"Sólo disponemos para atender las necesidades locales", apuntó a la prensa correntina y recordó que "hace unos 20 días tuvimos que internar de urgencia a dos pacientes directamente en terapia intensiva y con respirador, porque hay un margen siempre, pero estamos a tope y con el personal bastante agotado".



Corrientes registró 64 personas internadas en la UTI del hospital de campaña en la capital, de un total de 322 pacientes hospitalizados en ese centro de salud central para casos de Covid-19.



Además, el 19,66 por ciento de los respiradores está ocupado allí, confirmó el Ministerio de Salud Pública de la provincia.



En San Luis, el Comité de Crisis informó que hubo 486 nuevos casos positivos con una tasa de positividad del 21,4%, muy por encima del 15% que se ha fijado el Gobierno como aceptable.



Y, reportó que de los 8.089 casos activos, 79 se encontraban en terapia intensiva y 64 de ellos están en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica.



En San Juan, la ocupación de camas de UTI para adultos también subió a casi el 89%, ya que sumando al sector público y al privado hay 201 pacientes internados, de las 226 plazas disponibles, según el Ministerio de Salud de la provincia.



Catamarca, Jujuy y Salta



En Catamarca, el Sistema de Salud provincial reportó que había 4.888 casos activos y en relación a la ocupación de camas, el Ministerio de Salud indicó que el porcentaje de camas con oxígeno llegaba al 98,6%.



El gobernador Raúl Jalil acordó por videoconferencia con la ministra de Salud, Claudia Palladino, "aumentar 20 camas en el hospital Carlos Malbrán, con sus respectivos tubos de oxígeno", informaron fuentes gubernamentales.



En Jujuy el porcentaje de ocupación de camas UTI rondaba el 70%, mientras era de 50 años la edad promedio de los pacientes, de acuerdo a los últimos reportes del Ministerio de Salud local y el hospital San Roque, que concentra la atención de casos graves y moderados de coronavirus, con un total de 64 camas habilitadas.



En Salta, con 9 departamentos con alto riesgo sanitario, había 187 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, de los cuales 66 están con asistencia respiratoria mecánica.



Fuentes del COE informaron a Télam que el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia es de 85%, mientras que las camas de piso están ocupadas en un 41% por pacientes con Covid-19.



Santiago del Estero, Neuquén y Chubut



En Santiago del Estero el porcentaje de ocupación de camas Covid-19 en las UTI –UCI era del 90%, según el último reporte del Comité de Emergencia de la Provincia, mientras que la ocupación de camas Covid-19 de leves y moderados es del 60%.



La ministra de Salud, Natividad Nassif, dijo a Télam que en esta segunda ola se observa que "los enfermos (de Covid-19) ingresan a los centros de salud con cuadros más agudos y son personas más jóvenes, por lo que se advierte mayor predisposición a ir a una fase más aguda" y por eso apeló a la responsabilidad individual y social.



En Neuquén, donde la ocupación de camas en las UTI alcanzó el 100% el 20 de mayo, la situación no varió demasiado por lo que las personas que requieren hospitalización permanecen internadas en las guardias de los efectores de salud públicos y privados, según el último reporte de las autoridades sanitarias neuquinas.



En Chubut, el ministro de Salud, Fabián Puratich, informó que el nivel de ocupación de camas en el sistema de internación era "cercano al 80% en promedio" con situaciones más críticas como el caso de Esquel donde hay demanda por ser cabecera de la comarca andina.



"No debemos olvidar que se invirtieron recursos para lograr el triple de camas UTI, hay más respiradores, monitores, bombas y se incorporó personal, es decir que el sistema fue fortalecido para que de respuesta y eso quedará para siempre", añadió



La gran mayoría de los 2.586 casos activos de Covid están con tratamiento ambulatorio y en las UTI, un 94% de los internados recibe asistencia respiratoria mecánica.



Tierra del Fuego, Río Negro y Chaco



Tierra del Fuego continuaba en una situación "estable" respecto de la evolución de la pandemia, con 24 personas internadas en las distintas áreas de terapia intensiva, contra las 21 que había la semana anterior.



La ministra de Salud, Judith Di Giglio, volvió a pedir que la Nación modifique el estatus epidemiológico de la provincia considerada zona de "alto riesgo de contagio", al señalar que se utiliza una fórmula que vincula los contagios cada 100 mil habitantes, lo que en una población total de apenas 180 mil personas genera una distorsión del índice de incidencia de casos.



En Río Negro el Ministerio de Salud informó que "en las últimas horas se registraron 15 camas de terapia intensiva libres", entre ellas "cinco en Cipolletti, dos en General Roca , una en Jacobacci, una en Bariloche, cinco en Viedma y una en Villa Regina".



Además, según los registros de la cartera sanitaria, en la ciudad de General Roca la cantidad de camas ocupadas en instituciones públicas y privadas sobre "un total de 44 camas de UTI adulto", era "del 75%" y de ese total "el 51,5% corresponde a pacientes con Covid-19 y los otros 16 por otras patologías".



En Chaco, donde según el Ministerio de Salud Pública había 6.581 casos activos, el codirector del hospital Perrando, Daniel Pascual, señaló que las cifras actuales para la provincia "son altamente preocupantes".



"El lunes se registraron 430 contagios. Las estadísticas señalan que un diez por ciento de los nuevos casos necesitará atención médica y un 1% terminará en una terapia intensiva. O sea que de ese total del lunes, unas 40 personas requerirán atención y 4 terminarán en la terapia de algún hospital o de una clínica privada. Con este ritmo durante varias semanas el sistema no puede dar las respuestas adecuadas", señaló el especialista en vías respiratorias al diario Norte.



Pascual también pidió a la población que siga las medidas de cuidados higiénicos porque, recordó que "cuando todo comenzó (en 2020), en el hospital teníamos sólo 7 camas para pacientes con coronavirus y contamos con 108, además de todo lo que aprendimos. Pero cuando uno ve el colapso de Rosario, que debe tener veinte veces más recursos que nosotros, se da cuenta de que si la gente no acata las recomendaciones sanitarias, cualquier estructura resulta insuficiente.