Facebook da marcha atrás: No prohibirá posteos sobre el origen humano del covid

Las publicaciones de Facebook que afirman que COVID-19 fue “creado por el hombre” ya no se eliminarán, anunció el miércoles el gigante de las redes sociales, en una decisión que reconoce el renovado debate sobre los orígenes del virus.



“A la luz de las investigaciones en curso sobre el origen del COVID-19 y en consulta con expertos en salud pública, ya no eliminaremos la afirmación de que el COVID-19 es creado por el hombre de nuestras aplicaciones”, dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. “Continuamos trabajando con expertos en salud para mantenernos al día con la naturaleza evolutiva de la pandemia y actualizar periódicamente nuestras políticas a medida que surgen nuevos hechos y tendencias”.



El anuncio marca un giro para el gigante de las redes sociales. En febrero, Facebook dijo que eliminaría las publicaciones que afirmaban que el virus era artificial o había sido creado en laboratorio “tras consultas con las principales organizaciones de salud, incluida la Organización Mundial de la Salud”, que habían “desmitificado” la afirmación.



La medida de Facebook marca ahora la primera señal importante de que las empresas de redes sociales importantes están revisando sus reglas a medida que las investigaciones apuntan con cada vez más fuerza que el SARS-CoV-2 se originó en un laboratorio de Wuhan, la ciudad china donde comenzó el brote.



Los llamados públicos para una mayor investigación sobre los orígenes de la pandemia se intensificaron especialmente en los últimos días, después que el Wall Street Journal informara que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan mostraban síntomas lo suficientemente graves como para buscar tratamiento hospitalario. Un documento del Departamento de Estado señaló que los investigadores tenían “síntomas consistentes tanto con el Covid-19 como con la gripe estacional común”.



Los hallazgos dieron alas a la teoría de la fuga del virus del laboratorio de Wuhan, que hasta ahora había sido descartada como teoría conspirativa.



El lunes, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que le había ordenado a su asesor de seguridad nacional un informe sobre los orígenes del virus, incluida la posibilidad de que surgiera después de un accidente de laboratorio, poco después de asumir la presidencia. Biden dijo que pidió a los funcionarios de inteligencia que presenten un informe sobre sus hallazgos dentro de los 90 días.



La decisión de Facebook también llega después que las empresas de redes sociales se enfrentaran a una intensa presión de los demócratas del Congreso para que tomaran medidas más enérgicas contra la información falsa sobre el virus durante la pandemia; en marzo, los legisladores de la Cámara de Representantes convocaron a los directores ejecutivos de Facebook, Twitter y Google para una audiencia sobre el asunto.



Los portavoces de Twitter y YouTube por el momento no anunciaron cambios de sus políticas respecto a las publicaciones sobre el origen del coronavirus.