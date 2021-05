La familia de Lara presentó una denuncia por "homicidio y abandono de persona"

Sociedad Una joven de 22 años falleció por coronavirus esperando una cama en un hospital

La familia de Lara Arreguiz, la joven de 22 años que el pasado viernes murió en el hospital Iturraspe de Santa Fe a causa de haberse contagiado de coronavirus, presentó este miércoles una denuncia penal contra tres hospitales de Santa Fe y Recreo tras asegurar que la joven no tuvo la atención que necesitaba.El planteo judicial se dio ante el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Andrés Marchi, el cual deberá determinar próximamente si da curso a la denuncia e inicia una investigación penal preparatoria contra el personal que actuó durante la internación de la joven oriunda de Esperanza.El abogado Lorefice, confirmó que la denuncia no solo implica a directivos sino también va contra el personal médico y de seguridad de los tres nosocomios por los que deambuló Lara antes de conseguir una cama. "La denuncia es por homicidio con dolo eventual y abandono de persona, es decir aquella persona que con su conducta se prefigura que con su accionar puede causar la muerte de otra, no obstante asume ese riesgo y sigue adelante. Es lo que nosotros entendemos, se verá con el correr del proceso cuáles son las evidencias que recolectamos pero este sería el tenor de lo que se denuncia", explicó.En esa línea, el letrado recordó el triste derrotero que atravesó Lara antes de conseguir una cama. "No le prestaron la debida atención hasta que se fue complicando el cuadro", enumeró el representante de la familia Arreguiz. Además, sostuvo que la joven solo permaneció en el área de terapia intensiva durante cinco o seis horas. "El mayor tiempo no estuvo debidamente atendida por los facultativos que debieron prestarle atención debido al cuadro que tenía", recalcó y adelantó que se solicitará una lista con todas las personas que se vieron involucradas en la asistencia.Durante la entrevista, Lorefice adelantó que la próxima semana se constituirá como querellante en la causa para así poder aportar evidencia al fiscal Marchi. Entre esas pruebas, se encuentran los chat que mantuvo la madre de Lara con su hija cuando esta se encontraba internada.El abogado concluyó por último que el cuerpo de Lara iba a ser cremado este jueves, sin embargo su familia solicitó que el procedimiento se suspenda a efectos de preservar el cuerpo y a la espera de que se realice la autopsia de rigor.Aires de Santa Fe