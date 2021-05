“Nos codeamos con la muerte y hay días que nos arrasa, pero seguimos”

La Jefa de Enfermería del hospital San Blas de Nogoyá, Licenciada Noelia Díaz, escribió un fuerte mensaje dirigido a la población y criticó a quienes opinan sin saber sobre lo que pasa dentro del hospital. “Es fácil opinar desde la comodidad de sus casas, como si esto fuera un mundial de fútbol”.



“De la puerta para afuera se seguirá discutiendo de política, de las medidas, de las restricciones, de las libertades individuales, pero siempre escucho a personas que jamás tocaron un libro de medicina, dando explicaciones sobre qué contagia y qué no. Dando cátedra de que es saludable y que no”, expresó Díaz.



Y agregó: “Hasta hoy escucho gente diciendo que esto es solo una gripe y descreerá de todo lo que diga hasta el médico más calificado del mundo. Hay gente que seguirá anteponiendo lo que se le cante, delante de la salud. Yo los veo, los leo y los escucho hace más de un año y a muchos los vi internados y vi el temor en sus miradas, cuando se dieron cuenta que esto no era una joda”.



“Vi estos días insultar a mis colegas enfermeros porque no lo atienden, pero estos se pasan ocho horas envueltos y solo respiran atrás de un barbijo. A las familias las veo llorar desesperadas y con una angustia galopante cuando un familiar está internado y no pueden acompañarlo. Y lo peor de todo es que me falta mucho por ver todavía”, enfatizó la enfermera del hospital San Blas.



Tras ello indicó: “La sociedad que debata, que marche, que reclame y que haga lo que crea necesario que tenga que hacer y lo que deje tranquila su conciencia, pero si mañana les toca caer internados a ustedes o algún familiar, y no tenemos recursos para atenderlos, los quiero tranquilos. Tranquilos, de brazos cruzados, aguantando. Aguantando a la par de los que laburamos en salud y venimos sosteniendo toda esta mier… . Porque ahí estamos nosotros. En la trinchera no hay ningún político para que puedas insultar. No hay nadie a quien echarle la culpa. Hay un equipo de trabajo que desde el día cero sabe con qué recursos cuenta y que no da más”, aseguró.



“Somos los primeros que no queríamos llegar a esta situación, pero sabíamos que era posible. Colapsaron los sistemas de salud de países de primer mundo. ¿En serio creían que se podía cambiar la suerte de nuestro deficiente sistema de salud? Lamento desilusionarlos, pero no. Y no queríamos llegar a esta situación porque conocemos la muerte bien de cerca. Nos codeamos con ella todos los días y hay días que nos arrasa, pero seguimos”.



Finalmente, Díaz afirmó: “Le seguiremos dando pelea. No sé aún cómo ni de dónde seguimos sacando fuerzas para seguir estando ahí. Y vamos a seguir estando. Así que tranquilo genio catedrático recientemente graduado vía Google u opinólogo mediático, tranquilo que, si mañana necesitas atención, vas a tener un equipo de Salud que, aunque agotado, va a hacer lo necesario para que te sientas bien”.