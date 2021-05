Día laboral con restricciones: quiénes pueden circular y cómo tramitar permiso

¿Permisos de circulación?

El siguiente es el listado de excepciones, contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 334/2021 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Alberto Fernández y la totalidad del Gabinete nacional:-Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires; trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la CABA.-Miembros del Poder Legislativo y las dotaciones de personal que dispongan sus autoridades respectivas. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las dotaciones de personal del Poder Judicial de la Nación que dispongan las autoridades correspondientes.-Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.-Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.-Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.-Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.-Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.-Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.-Personal afectado a la obra pública y a tareas de seguridad en demoliciones.-Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.-Actividades vinculadas a la cadena de valor e insumos de la industria de la alimentación; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20.-Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca.-Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil; servicios digitales y las actividades de mantenimiento de servidores.-Actividades vinculadas con el comercio exterior.-Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.-Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.-Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.-Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.-Servicios de lavandería.-Servicios postales y de distribución de paquetería.-Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.-Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.-Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.-Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y la de sus regulados en caso de resultar necesario.-Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos con dotaciones mínimas.-Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.-Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad.-Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Guardias médicas y odontológicas. Atención médica y odontológica programada con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.-Traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.-Personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1. Personal de aduanas.-Personas que deban concurrir a vacunarse con su acompañante, si fuere necesario.- Industrias que se realicen bajo procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias.-Retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía.-Producción y distribución de biocombustibles.-Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear, en los términos de la DA 450/20-Servicios esenciales de sanitización, mantenimiento, fumigaciones y manejo integrado de plagas.-Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Actividades vinculadas a la protección ambiental minera.-Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las prestaciones de salud y al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Talleres para mantenimiento y reparación de bicicletas. Ventas de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.-Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.-Personas que deban trasladarse para realizar viajes al exterior.-Industrias que realicen producción para la exportación.-Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público.Los permisos esenciales quedaron activos, por lo que no es necesario volver a tramitarlos. Conocé cuáles son las actividades esenciales haciendo clic acá Los permisos de actividades no esenciales se dieron de baja y hay que volver a tramitarlos en argentina.gob.ar/circular.

