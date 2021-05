“Estamos a tope”, alertó el director del Sanatorio Adventista del Plata

El director del Sanatorio Adventista del Plata, Arnoldo Kalbermatter, manifestó que “estamos atravesando lo peor de la pandemia, la situación en el Sanatorio es de muy alta ocupación de camas en Covid-19, no tenemos ya posibilidad de internar gente. En la unidad de terapia intensiva tampoco. Estamos prácticamente sin margen"."Sólo disponemos para atender las necesidades locales que puedan aparecer, tanto del paciente de enfermedad moderada para internación en el área de enfermería Covid y también siempre hay un margen para la posibilidad de internación de algún paciente que requiera terapia intensiva”, dijo el profesional directivo y agregó: “Nos pasó hace unos 20 días, donde tuvimos que internar de urgencia a dos pacientes de nuestra ciudad directamente en terapia intensiva y con respirador, ese margen siempre está, se puede tener tranquilidad en ese sentido, pero estamos a tope, sin mayores posibilidades”, comentó Kalbermatter declaraciones a Diario Nuevo Libertador.Con respecto al personal de salud, sostuvo que “está bastante agotado, y está situación no da indicios de detenerse, por ello estas medidas que se están tomando, otra vez de un confinamiento esperemos sean positivas y que puedan hacer disminuir los casos rápidamente”.Por último, dejó un mensaje a la comunidad de la zona: “A la población, por favor reiteramos extremar las medidas de cuidado, tratar de aislarnos, no compartir nada, son medidas importantes que disminuyen la posibilidad de contagio”, cerró quién está al frente del SAP.