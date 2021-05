Joven falleció por coronvirus esperando una cama: el descargo del hospital

Sociedad Una joven de 22 años falleció por coronavirus esperando una cama en un hospital

Lara Arreguiz era estudiante de veterinaria, tenía diabetes y falleció por covid. Su caso se hizo conocido por una imagen de ella recostada sobre el suelo de un hospital de Santa Fe esperando ser atendida. "Le llegó una cama muy tarde”, dijo su mamá tras su muerte.Esa imagen, que fue tomada cuatro días antes del fallecimiento de Arreguiz a causa de una pulmonía bilateral derivada de su cuadro de coronavirus, generó conmoción y desnudó la saturación del sistema sanitario a causa del avance de la pandemia.Al respecto, Villano dijo que "pasaron 30 minutos desde que ingresó al hospital hasta que fue atendida, ella estuvo en el piso, eso es cierto, es un momento, es una foto".En ese sentido, contó que "el lunes al mediodía, Lara fue admisionada en el hospital e ingresó por sus propios medios", y señaló que luego la joven fue dirigida al área de Covid "en donde la situación de gravedad del paciente fue evaluada por personal de enfermería, se le tomaron los signos vitales y posteriormente se le pidió que espere en el pasillo"."En ese tiempo es que, según las fotos, ella se acuesta en el suelo porque no se siente bien y a los 30 minutos de ser admitida, fue evaluada por un médico, quien consideró que tenía que estar internada", precisó el director del Hospital Iturraspe en declaraciones a varios medios.El médico indicó que la joven "estuvo internada en esa sala de aislamiento durante cinco o seis horas hasta que se pudo conseguir una cama en otro hospital para la internación definitiva de la paciente"."No es que estuvo horas esperando, a los 30 minutos de haber llegado se le brindó la atención médica y una cama de atención transitoria dentro de la guardia", remarcó.Sobre la conmoción que generó la difusión de la foto, Villano admitió que esa situación es "lamentable", pero aclaró que en el pasillo del hospital "había sillas y bancos para esperar" y que "aparentemente decidió ella esperar en el piso"."Ella pidió una camilla, según escuche de la mamá, el guardia del ingreso le dijo que no porque eran camillas de traslado para llevar pacientes de un área a otra, por lo tanto le dijeron que se podía quedar en un banco", puntualizó.En ese sentido, dijo que "hay bancos disponibles, no es que la gente está parada esperando o no tiene lugar"."Es lamentable que haya fallecido, la angustia de un padre es incomparable frente a una situación de ese tipo, comparto esa angustia porque soy padre también", añadió.Consultado sobre la situación epidemiológica en Santa Fe, destacó que "desde el 1 de mayo es muy difícil, pero hace un año y medio que el personal de salud está trabajando sin parar y la foto difundida no es la imagen del esfuerzo que está haciendo todos los días"."El Covid que estamos viendo en este momento tiene una evolución realmente catastrófica. Pacientes que ingresan caminando al hospital, sin requerimiento de oxígeno, son evaluados, a las 24 horas necesitan administración de oxígeno y a las 48 horas más o a las 72 horas están conectados a un respirador", enfatizó.Villano dijo que se trata "de pacientes jóvenes; el promedio de edad que tenemos en terapia intensiva es de 50 años".