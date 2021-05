Clausuraron una Iglesia Bautista de La Paz: el descargo del pastor

La Municipalidad de La Paz clausuró este domingo una Iglesia Bautista de la localidad por incumplir el DNU presidencial que establece el confinamiento estricto por nueve días para reducir la curva de contagios de coronavirus.Se recordará que la medida fue establecida por el Presidente Alberto Fernández y a la misma adhirió el gobernador Gustavo Bordet. En el decreto se establece que desde el sábado 22 al 30 de mayo inclusive, se suspenden las actividades económicas, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.La clausura no fue bien recibida por el pastor Alejandro Argañaras, quien a través de Facebook reclamó “libertad religiosa” y afirmó que los decretos son “anticonstitucionales”. El pastor es conocido en la ciudad por haber sido candidato a intendente en 2019 con el partido municipal “Valores por La Paz”, cuyo principal tema de campaña fue oponerse a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Sin embargo, en las urnas no tuvo suerte: salió último, con 541 votos.“Una y otra vez afirmo: Es esencial, vital, prioritario que los templos estén abiertos para adorar a Dios y servir al prójimo. Es necesario obedecer a Dios, antes que a los hombres”, sentenció Argañaras y felicitó “al sacerdote Sergio Jacob por abrir las parroquias para hacer las misas”.Al preguntarse si los templos están abiertos sólo para los comedores, el pastor aseguró que la iglesia, además del “servicio espiritual”, brinda “un enorme servicio social y de comunicación”.“Apelo al criterio sabio y prudente del Intendente Bruno Sarubi en cuanto a este tema y que levante tal medida”, encomendó al argumentar: “Nosotros respetamos todas las normas de bioseguridad para el cuidado de todos los discípulos que asisten por su propia voluntad y convicción”.“El cierre de los templos es anticonstitucional. Exigimos nuestra libertad religiosa. Repudiamos el atropello a la libertad religiosa”, sentenció.Asimismo, detalló que el edificio cumple con varias funciones, entre ellas un comedor comunitario, cuentan con un programa de salud mental, una emisora radial y hasta un centro para evacuados. “Todas las semanas vienen a pedir bolsones de comida. Todas las semanas vienen personas a buscar ayuda para sí mismas o familiares. Todos los días de la semana, no sólo servimos en casas, también en todos nuestros edificios”, indicó Argañaras. Y agregó: “No somos delincuentes, todo lo contrario, hacemos bien, mucho bien a la sociedad, lo seguimos haciendo y lo seguiremos”.“Cierren los kioscos de drogas y todo aquello que corrompe a la comunidad. Y abran y faciliten abrir a los organismos que benefician a todos”, apuntó al exigir: “Abran la cabeza, abran el corazón, abran la biblia”.

La ciudad de La Paz, actualmente tiene 388 casos activos y 37 fallecimientos asociados a Covid-19.