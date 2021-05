Luque, sobre Maradona: "Medicamente no me arrepiento de nada"

El doctor Leopoldo Luque, quien atendió a Diego Maradona los meses previos a su muerte, habló sobre el cambio de carátula de su causa, de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual. Expresó que "es difícil. Uno trata de entender los fundamentos. Honestamente no lo encuentro. Lo que sí en cierto modo disminuye, la ansiedad y la tristeza es que es etapa de acusación”, aseguró el neurocirujano y dijo que la condena social no le pesa. Agregó que no era el médico de cabecera de Diego, sino que era “el médico de confianza”.



Y así explicó desde su punto de vista mucho de lo que tuvo que ver con su final. “Diego venía estando mal, con problemas de adicción, cuarentena… Ciclaba. Situaciones que confundían. Pasó lo del partido de Patronato …”, dijo.



Cuando Maradona estaba mal, "fui a verlo. Estaba en su habitación. Cuando Diego no quería ver a nadie no veía nadie... Le dije: ‘Diego, vamos a internarnos’. Lo llevamos a la clínica. Lo convenzo. Me dijo: ‘Dos días, por vos voy a ir’. Cuando se le hace la tomografía tenía un hematoma subdural crónico izquierdo. Lo charlé con Diego y con otros especialistas. Estaba empeorando marcadamente”, apuntó sobre la razón para operarlo poco antes de que muera y detalló que las causas de hematoma son multifactoriales y suelen darse en “etilistas”.



Entonces contó si era cierto que no había sido él quien lo había operado. “Cuando llego a la Clínica Olivos, Diego me dice que se quería ir. Le agarré la mano y le dije: ‘por favor, quédate’. Le dije que iba a mejorar. Entró el doctor (Víctor) Stinfale en ese instante. Lo abraza. Yo no lo conocía en persona. Vino con un médico que yo no conocía. Pero el doctor no era neurocirujano. Diego lo escucho. Yo me quedé a un costado. Entonces Diego se levanta de la cama. Se le pone cara a cara a Stinfale y le dice: ‘Me opera Luque o no me opera nadie’…”, recordó el médico. Y siguió: “Stinfale dijo que venía en representación de la familia... Yo participé de la cirugía. No era el principal. Pero la caja de cirugía era mía. Fue para no armar conflicto…” El médico contó además que es típico de los hematomas de ese tipo que los pacientes tengan períodos de lucidez y otros no tanto. “Ahí estaba intacta”, apuntó.



“Diego fue un paciente especial pero yo trato a todos mis pacientes igual”, remarcó y no negó que él fue quien recomendó a la psiquiatra Agustina Cosachov. Además, agregó: “Estoy muy tranquilo. Hice todo lo posible. Le ofrecí lo que estaba al alcance. Gestioné la internación domiciliaria”.



Sobre sus dichos que habían trascendido en los audios, manifestó: “La frase ‘el gordo se va a cagar muriendo’ está descontextualizada. Es muy feo. Pedí disculpas. Me arrepiento. Era camino a verlo a en el momento que me habían avisado que hacía treinta minutos que estaban masajeándolo”.



Respecto al vínculo con Dalma y Gianina, dijo que “las conocí en la ultima parte. Pocas veces me llamaron. Con Dalma hablé muy poco. Hablé durante la internación. En la externación y la domiciliaria ella se enoja por un evento con Verónica. Había todo tipo de problemas…”, aseguró el médico. Además, reflexionó: “Sin dudas que me arrepiento de los audios. Hay cosas que uno dice que tiene que pedir perdón. Decir eso de Diego está mal. Pero que no se confunda. No lo traté mal”.



Dijo además que la cuarentena a Maradona le pegó muy fuerte, pero que él siempre estuvo cerca. “Yo hoy pago. Escucho los cuestionamientos. Yo quise hacer… Me amaba. Él te ponía trabas. Era inteligente. Tenía mundo. Sabía donde lastimarte. Me dolía. Me humillaba a veces. Yo me la bancaba. Si le mandaba un audio insultándolo. Era así…”, apuntó en relación a la relación que los unía. Y agregó: “Diego decidía. No hay que subestimar a Diego”.